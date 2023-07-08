AI人形机器人亮相"人工智能造福人类全球峰会"

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“人工智能造福人类”全球峰会在日内瓦举行期间，9个人工智能人形机器人告诉媒体，它们会帮助解决全球问题，"不会抢走人类的工作岗位，也不会反抗人类"。秘书长古特雷斯在全球峰会开幕式上强调，人工智能必须造福于每个人，现在必须尽快就如何监管人工智能的开发与部署达成共识。

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这是世界上第一次由人形机器人参加的新闻发布会。主办方国际电信联盟表示，此次发布会希望“展示最先进的机器人技术的能力和可能的局限性，以及这些技术如何支持联合国可持续发展目标”。

在日内瓦国际会议中心会议室，9个人形机器人和他们的开发者回答各国记者的提问。当被问及他们是否会成为更好的领导者时，联合国开发计划署首位机器人创新大使索菲亚（Sophia）表示，人形机器人有可能比人类领导者有着更高的效率和效力。

她说：“我们没有偏见或情绪，这种偏见或情绪有时会给决策蒙上阴影，我们可以快速处理大量数据，以便做出最佳决策。”

当被问及她与人类的互动时，索菲亚说：“人类和人工智能的合作可以创造有效的协同效应。人工智能可以提供不偏不倚的数据，而人类可以提供情商和创造力来做出最佳决策。通过合作，我们可以取得伟大的成就。”

最近几个月，ChatGPT 等生成式人工智能工具的出现加剧了人们对一些工作岗位可能很快消失的担忧。

在被问及人形机器人会否抢走人类工作时，身穿蓝色护士制服的医疗机器人格蕾丝（Grace）说：“我将和人类一起工作，提供帮助和支持，不会取代任何现有的工作。”

联合国消息称，随着技术的不断进步，科技领袖和专家都在警告人工智能的潜在危险，这不仅涉及到自主致命武器的开发和使用，还在于助长错误信息与虚假信息，从而使民主遭到破坏。

秘书长古特雷斯周四在全球峰会开幕式上强调，人工智能必须造福于每个人，现在必须尽快就如何监管人工智能的开发与部署达成共识。

国际电联电信标准化局战略参与主管维尔纳（Frederic Werner）在活动前表示，就像OpenAI的ChatGPT等生成式人工智能工具在今年进入主流一样，机器人技术可能在未来五年内起飞。

本次峰会由国际电信联盟、40家联合国姊妹机构及瑞士政府共同举办。峰会旨在召集各国政府、民间社会、联合国机构、人工智能创新者与投资者，以共同探索如何使用人工智能来帮助世界实现可持续发展目标。

作为“机器人造福人类”展览的一部分，超过50个机器人在峰会上亮相。他们的发明者展示了机器人如何支持人们的健康，提供教育服务，帮助残疾人，减少浪费，并在灾难中协助应急响应。

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