习近平要打仗  李强看见了彩虹

周末花边

刚过去的一周有几件纷纷扬扬的事，已剩下边角余料，或可重提。依次：王毅暗讽日韩不要费尽心机冒充西方人；习近平视察东部战区，检阅官兵，看上去步履沉重，但他要求军人们敢于打仗；美国财长耶伦中国行，李强说看见天上出彩虹……

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又是王毅

7月3号，中共中央外办主任王毅在青岛出席2023年中日韩合作国际论坛时，告诫日韩“我们到美国去，他们分不清中日韩，我们可能到欧洲去也是一样。不管你把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不成西方人”，日韩外长现场有何反应，不得而知，王毅的话还在发酵。

有网友认为王毅“心虚”，表面上与日韩“又套近乎又威胁”，内里含着自卑的成分，眼看眼日本韩国在西方受欢迎，被拉拢的拉拢，结盟的结盟，独独我中国不能融入，只好用肤色来说话，“同文同种”了。这种说法出自“ 引车卖浆者流”也罢，出自中国外交最高负责人王毅之口，让人瞠目结舌。

前中国美国商会主席吉莫曼发推说，王毅的言论既鲁莽又霸道，只会导致更多的分裂。香港作家颜纯钩在脸书上说：“两次世界大战，最终都是民主与独裁不同价值观之间的战争。今日美日韩同盟，当然也不是建立在种族利害之上，这是小学生都懂的常识，为何王毅贵为大国外交首脑却昧于此？”

政治局委员王毅现在是中国最高级别的外交官。中国近年的外交沦落为“战狼外交”，外交官被讥为“战狼外交官”，被认为与这位几个月前还是外长的官员贡献最大。

对于他这番说辞，浦志强推文说：“王毅令人瞠目，从他作上外长就开始了。上梁不正下梁歪，发言人大使都学他，华春莹、赵立坚、汪文斌、驻外大使如刘晓明、卢沙野、张军，一个比一个横，仿佛都不为睦邻，都不怕得罪人。在他们的努力下，中国的朋友，掰手指头都数得过来了：俄罗斯、朝鲜、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、厄立特里亚，还有谁？”

不过，王毅的表现深得习近平总书记的喜欢，因为他体现了习近平的“东升西降”。二十大上，他是极少数以68之龄仍能再升一级，终于入局的高官。

习近平要打仗

习近平二十大把亲信聚拢在一起，有人分析他在搞“战时内阁”，“战时经济”，社会控制进一步加剧，这是“准备打仗”的意思吧。

7月6日，习近平去东部战区再提打仗的事，“要敢于打仗”。他还说，军人们要“敢打、会打”，感觉好像在汲取普京在乌克兰战场“瞎打”的教训。

子弟兵几十年未动一枪，怕打，习总书记不怕？总之，习近平把自己的连任和再连任与“祖国统一”绑在一起，但是，许多观察人士分析，台湾并不好打。打不好，习近平口口声声的保江山就会不保，这倒不是说中国那块江山会消失的，网友@chuinima发帖说：“万里长城今犹在，不见当年秦始皇。由来亡君不亡国，人民再难被忽悠。”

既然习近平把统一台湾视为大业，作为自己统治的合法性基础，难保有一天会贸然行事。有网友说，“敢不敢打，不打最好，尤其不打这种糊涂仗，让老百姓受难。”

著有『下一场重大战争：美国及其盟友能否战胜中国？』一书，澳大利亚堪培拉的战略论坛首席执行官巴贝奇在接受美国之音专访时这样看：在这场习近平为延续个人权力和中共执政合法性而发动的战争中，中国人民将被迫付出惨重代价。在饥荒和流民四散的情况下，这个高度极权监控的警察国家也未必能够完全掌控可能出现的政变、叛逃和流血事件。

不少人注意到另外一个细节，那天习近平接见东部战区各位将领官兵，精神并不十分的好，面带愁容，步履蹒跚，引起一些观察人士议论习近平的健康问题，就像许多在外国的俄语媒体老在揣测普京病到什么程度一样。

耶伦吃香？

7月7日下午，李强见美国财长耶伦，微笑着佯装看天，瞧，天上出了彩虹。耶伦没接茬，她可能不懂中国老领导们喜爱的隐喻。

有人批评耶伦见李强和副总理何立峰时“点头哈腰”，其实鞠躬作揖是中国人的老传统，现在日本还存在一点，不要见怪。

一些分析说，耶伦在中国这次受到高规格接待，这应是与上次国务卿布林肯访华作比？布林肯访华，中方如临大敌，中央领导谁出面谁不出面，到最后一刻才公布，但布林肯还是见到了中国一号习近平。尽管那座位排得很不舒服，习近平像皇上一人端坐中央，布林肯一众坐一侧。

耶伦到北京这当口，习近平视察东部战区去了。耶伦访华四日，先见总理李强，李强见耶伦，一上来边说：“我们风雨后，一定能够见到更多彩虹。”两人谈话，平起平坐。

后见副总理何立峰，见财长，央行行长，还见了前副总理刘鹤，老行长周小川，据说以前从没有过这样，并且邀请六位中国青年女性经济学家边吃边谈。

有彩虹便好，不在多少。中方显然对耶伦与对布林肯形式上有所不同，尽管两人都“没红毯没国宴只有红线”，央视的“玉渊潭天”发文说“中美双方握手近20秒”，掐秒表了？并附会说，当时北京天空确也出现一道彩虹，意味着中美“互相尊重，才能雨过天晴”。

也有网友称李强所说的彩虹指的是“给你一点颜色瞧瞧”，这恐怕也是过分解读。经济不好，重大利害，中方不希望脱钩不假，美方也不希望。但为什么大家一直还在脱呢？

耶伦临离开中国前举行新闻发布会，特别强调美国正在采取的“去风险”措施和“脱钩”有重要区别，美国会采取行动保护自身安全利益。

布林肯来了，走了，耶伦也来了，走了，美国人好像该说的都说了。

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