佛州州长德桑蒂斯：如果当选总统将取消中国最惠国待遇

美国/中国/美中关系

争取代表共和党参加2024年美国总统大选的佛罗里达州长德桑蒂斯周日(7月9日）表示，如果他胜选入主白宫，将采取行动撤销中国的"永久正常贸易关系"地位，即所谓"最惠国待遇"。德桑蒂斯并称中国是"美国面对的头号地缘政治威胁"。据纽约时报报道称，从各项数字来看中美关系，双方虽竞争激烈但彼此不可或缺。

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路透社报导，德桑蒂斯周日接受"福克斯周日新闻"（Fox News Sunday）访问时说："我赞成这么做(取消中国最惠国待遇）。我想我们可能需要国会配合，但我会采取适当的行政措施，以期能够让我们朝那个方向进行。"

美国国会参议院2000年表决通过给予中国最惠国待遇，当时中国准备加入世界贸易组织（WTO）。要取消中国的最惠国待遇，也必须获得国会批准。

美中两国关系已紧张多年，原因在于多项关系到国家安全的议题，包括台湾、美国对先进科技的出口限制、中国国家主导的工业政策、人权问题、新冠病毒溯源和贸易关税等。

德桑蒂斯在受访时也指出，中国是"美国面对的头号地缘政治威胁"。

在共和党总统候选人提名之争中，前总统特朗普声势居首，德桑蒂斯排名第2，但差距甚大。

另据纽约时报报道，从各项数字来看中美关系，双方虽竞争激烈但彼此不可或缺。

报道称，中美在国家安全和经济竞争方面的竞争日益激烈，美国领导人时常将中国视为其最大的长期挑战者；然而，世界上最大的两个经济体在许多方面仍然是不可或缺的合作伙伴。

尽管两国之间的紧张局势不断加剧，但双方贸易仍然极其强劲。中国是美国第三大贸易伙伴，仅次于加拿大和墨西哥。去年，美国从中国进口的商品和服务达到创纪录的5636亿美元。但美国从中国进口的比例一直在下降，这表明一些企业正在与中国切断联系。

中国也是一个主要的出口市场，美国出口的大豆有一半销往中国。2021年美国对华出口支撑了美国近110万个就业岗位。

此外，无论是关键商品还是日常商品，中国都主导着供应链。在钢铁、太阳能电池板、电子产品、煤炭、塑料、纽扣和汽车电池领域，中国都是全球最大的生产商，其汽车出口量在短短两年内翻了两番，凭借其在电动汽车领域日益增强的影响力，成为全球最大的汽车出口国。

中国也是美国最大的贷款国之一，持有近1万亿美元的美国债务。美国大企业从中国获得的收入超过日本、英国和德国获得的收入之和。

但对于在华开展业务的美国公司来说，前景变得越来越黯淡。美国商会最近对在华美企所做调查显示，56%的公司表示在2022年无盈利，46%的美国企业认为美中关系将在2023年恶化。

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