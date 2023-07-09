北约开峰会 中国紧张？

中国与北约

北约峰会7月11日在立陶宛首都维尔纽斯 召开，乌克兰总统泽连斯基期望能够得到“最好的结果”；而申请入盟的瑞典，希望能够说服土耳其，扫除入盟的最后障碍；既非北约成员又非亲西方国家的中国，对本次北约峰会有何期待？

2023年7月6日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的联盟总部举行新闻发布会。北约峰会将于7月11日在立陶宛首都维尔纽斯举行.

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美国总统拜登已明确表示，乌克兰加入北约，一定是在战后。但乌克兰会从本次峰会得到西方国家更坚实的安全保障。拜登也在做土耳其总统埃尔多安的工作，为瑞典入盟开绿灯。至于中国，表面上看与北约峰会没有任何关系，但是，法国『世界报』7月9日发自北京的报道说，其实中国对北约的举动盯得很紧，还指责北约“把印太国家当作人质”。

该报文章一开始写道：北京严密地注视着即将在维尔纽斯的北约峰会，这是中国与西方关系更加紧张的迹象，首先，斯托尔滕贝格延任北约秘书长，对北京不是一个好消息。中国认为这是华盛顿在背后操纵。7月6号，中国的『环球时报』称，“美国是北约的主人，而不是领导者”，该文章的标题是：“北约负责人任期延长，表明该集团正在从内部出现裂缝”。

中国更赞赏法国总统马克龙曾形容的北约已经“脑死亡”，可惜俄罗斯侵乌大大地激活了北约。北京有时描述北约是“冷战的残余”，在其眼中，自从华沙条约组织1991年解散后，北约就失去了存在的理由。世界报分析，不仅仅北约被乌克兰战争唤醒让中国担心，而且北约越来越对亚洲事务感兴趣更让中国不安。

2022年，澳大利亚、日本、新西兰、韩国首次受邀参与马德里北约峰会，峰会结束后发表公报称：“我们面临着来自包括中华人民共和国在内的一些国家的系统性竞争，这些国家破坏我们的利益、安全和价值观，并试图破坏基于规则的国际秩序。”

斯托尔滕贝格元月底访问日韩两国时解释为什么从今以后中国处于北约议事日程的“前头”，乃是基于这样的考量：中国在太空、网络空间的存在，与西方缺乏共同的价值观，中国在南中国海和在印太地区的“挑衅性”行为，中国积极建造远程武器，与俄罗斯合作 "越来越密切 "的合作种种，北约不得不如此“重视”。6月份，北约组织宣布以上四国将成为北约的“合作伙伴”。四国领袖预计将出席维尔纽斯峰会。

世界报分析，很明显，北京对北约与印太四国靠近旨在抵制中国充满敌意，表明北京情绪紧张的是，中国最高外交官王毅最近释放出怪诞的评论，他对日韩外长说：“我们到美国去，他们分不清中日韩，我们可能到欧洲去也是一样。不管你把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不成西方人”。

更根本的是，6月初，在新加坡举行的香格里拉对话会上，中国国防部长李尚福说，“北约式军事联盟在亚太地区的真正目的是要挟本地区国家，打冲突和对抗的牌。这种企图只会使该地区陷入分裂、争端和冲突的漩涡”。

世界报认为，对中国而言，最主要的问题仍然是台湾，如果说这座海岛与北约没有正式的官方关系，但台湾空军军官吴邦彦中校1月向媒体透露，他曾在2021年在北约设在罗马的国防学院学习了6个月。他解释说：“这是一次学术交流，而不是军事交流”，在新加坡，李尚福重申了北京的观点："台湾是中国的内部事务"。

此间媒体注意到，无独有偶？就在维尔纽斯峰会快要开幕的前几天，7月6日，中国国家主席习近平前往江苏，视察中国人民解放军东部战区。他说，我们不仅要 “提高军队打胜仗的能力”，而且必须 “敢打、会打，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。”

此外，两艘俄罗斯军舰已于周三抵达上海，它们将在那里与中国海军进行为期一周的联合演习，“以维护该地区的和平与稳定”。演习将于7月11日北约峰会开幕之日结束。

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