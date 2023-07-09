南非将召开金砖峰会 被通缉的普京会被捕吗？

金砖国家峰会

尽管国际刑事法院颁布了针对俄罗斯总统普京的逮捕令，南非总统7月9日证实，照旧举办由俄、中、印、巴西及南非五国组成的金砖国家峰会。普京会不会在踏上南非领土时冒着被逮捕的风险，引人关注。

南非总统拉马福萨7月9日证实将举办金砖国家峰会，被国际刑事法院通缉的俄罗斯总统普京如果到会，会不会被逮捕？拉马福萨避免正面回答。

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南非总统拉马福萨周日对媒体表示，金砖峰会准备工作顺利进行。他特别强调，这次峰会原则上是五国领袖“面对面的现场聚会”。

不过，拉马福萨没有说，三月以来被国际刑事法院下令追捕的俄罗斯总统普京是否本人亲自出席金砖国家峰会。国际刑事法院以普京犯下驱逐乌克兰儿童的战争罪颁布了拘捕令。

南非目前是金砖国家轮流主席国，按照计划，第十五届金砖国家峰会将于8月22-24日在约翰内斯堡举行。

南非总统在南非国大党会议间隙针对媒体询问表示，这是金砖国家领袖实体出席的峰会，“三年来，金砖峰会都是虚拟峰会，这次，我们承诺举行一次我们可以彼此直视的峰会。”

作为国际刑事法院成员国，当俄罗斯总统普京出现在其领土时，南非有义务执行逮捕令。显然，一直拒绝谴责俄罗斯侵乌的南非当局正面临外交困局。

南非媒体刊载的非经证实的流言称，南非寻求把本届峰会挪到中国去开，从而避免逮捕普京。

南非曾有官员表示，参加国际会议的都享有豁免权，但专家认为，国际刑事法院的多项判决显示，在国际法庭面前，即使是现任国家元首也没有豁免权。依据是『罗马规约』的法律规定。

南非政府曾面临同样的困境，2015年，遭国际刑事法院通缉的苏丹总统巴希尔前往南非开会，不过，巴希尔赶在南非法院下达逮捕令前离开了南非。南非宪法法院之后裁定南非本应逮捕巴希尔，政府违反了自己国家的法律。这意味着，如果普京踏上南非领土，不逮捕普京将违反国际法和南非法律。

目前看来，普京是否去南非开会，如果他出现在南非领土，南非当局是否下决心逮捕他，仍然是一个悬案。

作为非洲的外交强国，南非一如中国宣称对俄乌战争持“中立”立场。南非总统拉马福萨表示已与普京多次通话。上个月，拉马福萨率领非洲代表团试图调停俄乌战争，但毫无结果。乌克兰总统泽连斯基不接受在侵略者未撤出国土前与之谈判的建议，

二月份，南非与俄罗斯和中国一道，在南非海岸举行联合军事演习，引起西方国家“严重关切”。

南非与俄罗斯的关于始于南非种族隔离时期，克里姆林宫支持国大党反对种族主义的斗争。

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