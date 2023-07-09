埃尔多安与拜登将在北约峰会期间举行双边会谈

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土耳其总统埃尔多安周日(7月9日）与美国总统拜登通电话，"就瑞典加入北约等问题进行讨论"，两国领导人同意将在维尔纽斯北约峰会上举行面对面会谈，就土耳其和美国双边关系以及地区问题等交换意见。拜登抵达英国展开欧洲之行，将出席北约峰会表态团结力挺乌克兰。拜登称：俄乌战争须先结束，乌克兰才能加入北约。

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法新社报道，土耳其总统府周日在一份声明中称，埃尔多安与拜登周日举行的电话会谈，除了讨论瑞典北约成员国资格，还谈及向土耳其交付美制F-16战机事宜。

土耳其总统府的声明称，注意到将向土耳其提供F-16战机要求与瑞典加入北约相关联是"不正确的"，埃尔多安还是感谢美国总统拜登对土耳其F-16战机请求的支持。

而美国总统拜登周日启程访问欧洲三国，重要行程是参加立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会，"展现北约虽尚未接纳乌克兰入盟，但将力挺乌克兰反抗俄罗斯入侵"。

路透社报导，拜登从德拉瓦州的多佛空军基地出发后，首站前往伦敦，周一将会晤英国首相苏纳克，然后前往温莎城堡拜访英国国王查尔斯三世。

拜登随后将转往立陶宛首都维尔纽斯，出席11日与12日的北约国家领导人峰会。

拜登行前接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示，乌克兰还没准备好加入北约，首先要俄罗斯侵略乌克兰战争结束，北约才能考虑接纳乌克兰为成员国。

拜登向CNN表示，虽然讨论乌克兰立即加入北约还为时太早，但美国及北约盟国会继续向乌克兰总统泽连斯基和乌克兰军队提供结束俄罗斯侵略战争所需的安全与武器。

拜登说："我觉得在目前的战争期间，北约现在对是否把乌克兰纳为成员国尚未达成一致意见。"

拜登表示，"现在让乌克兰加入北约将意味北约会与俄罗斯开战"。

拜登说："我认为我们必须为乌克兰找到一条合理的道路，使乌克兰有资格加入北约。"

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