德国商会：放弃对华贸易不会带来积极的变革

中德关系

就德国目前对中国的忧虑，德国工商会指出，放弃贸易不会带来任何积极的变革。

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据德新社报道，德国工商会（DIHK）指出了中国作为德国企业的市场的重要性。工商会主席彼得阿德里安(Peter Adrian)在柏林向德新社表示：“德国政府和欧盟担心可能会出现过多的依赖，这是可以理解的。这最终也可能对经济不利。这也就是为什么企业计划使其供应链更多元化。”政府的扶持在这里非常重要。“但与此同时，中国是迄今为止德国和欧洲企业在亚洲最重要的市场。”

德国政府于六月中旬推出了国家安全战略，随后还将制定一项特别的中国战略。在安全战略中，中国被定位为伙伴、竞争对手和系统性对手。例如，社民党籍总理舒尔茨曾强调，他不想和中国脱钩，但他想减少对原材料严重依赖的风险。

阿德里安说，“确保在中国的经济活动能够在合理的框架内进行，符合我们的共同利益。”中国也非常依赖与德国的良好经济关系。“我们正在德国总理的支持下进行合作，以确保我们的公司在中国市场上受到公平对待。中国在这里获得的准入权，中国至少必须在本土也对等提供。”阿德里安于6月随团访问了中国。

在谈到“通过贸易实现变革”的座右铭时，德国工商会主席表示，这并不意味着“自动主义”。“我非常怀疑，不交易是否是会带来更积极的变革或更美好的世界。其实与此相反。因为当我们交换想法时，我们可以更好的理解他人，并传达我们的部分价值观和文化。我们不应该以传教士的方式来进行，作为德国经济，就更不应该这样做了。因为只有当我们在世界各个地区被视为“自己更会制作”而不是“自己比谁都聪明”时，我们才能在世界取得成功，就像在我们自己的市场上取得了成功一样。”

阿德里安还说，公司对于人权具有高度敏感性。“侵犯人权违反我们的欧洲价值观，也违反了我们自己的诚实商人准则。但在与其他国家打交道时，指出侵犯人权行为并解决政治问题主要是国家的任务。政界也确实在这样做。但对企业来说，要这样做就较为困难。”

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