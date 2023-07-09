泽连斯基希望在北约峰会上"争取最好结果"

乌克兰/波兰/北约

乌克兰总统泽连斯基周日(7月9日）表示，希望在即将举行的北约峰会上"争取最佳成果"，乌克兰期望维尔纽斯北约峰会能就乌克兰加入北约发出明确讯号。波兰总统杜达在北约峰会前访问乌克兰强调团结的必要性。

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法新社报导， 这次北约峰会是在乌克兰军队在前线开始反攻后一个多月举行，由于缺乏空军力量和火炮弹药，面对俄罗斯强大的防线，乌克兰军队迄今为止仅取得了有限的进展。

泽连斯基周日在乌克兰西部卢茨克会见波兰总统杜达后表示，两国领导人同意在定于11日至12日在立陶宛举行的峰会上“共同努力，为基辅争取最好的结果”。

波兰是最坚定支持乌克兰的北约国家之一，波兰曾表示希望其他北约成员国提供乌克兰"安全保证"。杜达周日表示，"我们团结一致将会更加强大"。

泽连斯基与北约秘书长斯托尔滕贝格都承认，在战争结束前，乌克兰不太可能如愿加入北约，但乌克兰要求在此次北约峰会上得到各国的"安全承诺"。

美国总统拜登周日启程前往欧洲访问前表示，，"现在让乌克兰加入北约将意味北约会与俄罗斯开战"；拜登称，在目前战争期间，北约现在对是否把乌克兰纳为成员国尚未达成一致意见。

波兰总统杜达在北约峰会前访问乌克兰强调团结的必要性。

乌克兰总统泽连斯基表示，他在活动中与波兰总统杜达就即将在维尔纽斯举行的北约峰会进行了“简短但非常实质性”的讨论。泽连斯基在推特上发帖称，“我们同意共同努力，为乌克兰争取最好的结果。

法新社报导，杜达周日与泽连斯基一同纪念第二次世界大战时期乌克兰民族主义者杀害波兰人的"沃里尼亚（Volhynia）大屠杀"80周年。

虽然俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后，波兰坚定支持乌克兰，但沃里尼亚惨案的阴影仍持续笼罩两国关系。

历史学家称，当年共有数以万计的波兰人丧生；波兰史家则说，也有多达1万2000名乌克兰人死于波兰的报复。

电视台画面显示，泽连斯基与杜达在卢茨克市一座教堂的仪式中悼念当年死难者。

杜达的办公室与泽连斯基都在推特（Twitter）发文称："让我们一起悼念沃里尼亚的所有无辜受害者！记忆使我们团结在一起。"

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