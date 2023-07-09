达赖喇嘛: 中国"正式或非正式"地与我联系 我持开放态度

达赖喇嘛/中国

达赖喇嘛说：今天，中国意识到，西藏人民的精神非常强大。为了处理西藏问题，他们希望与我联系。我总是对讨论持开放态度。

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据《印度斯坦时报》7月8日报道，西藏精神领袖达赖喇嘛在访问德里和拉达克之前，在达兰萨拉接受记者采访时表示，他愿意就西藏人的问题与中国进行会谈。他说，中国人"官方或非官方"希望与他联系。

达赖喇嘛说，"我总是愿意谈。现在中国也意识到西藏人民的精神是非常强大的。因此，为了处理西藏问题，他们希望与我联系。我也准备好了"。

当被问及他是否希望与中国恢复会谈时，达赖喇嘛说："我们不是在寻求独立，我们从多年前就决定，我们将继续成为中华人民共和国的一部分......现在中国正在发生变化。中国人，不管是官方的还是非官方的，都想和我接触"。

这位西藏精神领袖说，我出生在西藏，我有这个名字达赖喇嘛，但除了为西藏的事业工作外，我一直在为所有众生的福祉工作。我已经做了我能做的一切，没有失去希望，也没有让我的决心动摇。

刚在7月6日庆祝88岁生日的达赖喇嘛说，"我对任何人都不生气，甚至对那些在西藏问题上采取强硬态度的中国领导人也不生气。事实上，中国在历史上是一个佛教国家，我在访问期间看到的许多庙宇和寺院就证明了这一点。"

达赖喇嘛说，"我相信西藏文化和宗教的知识可以使整个世界受益。然而，我也尊重所有其他宗教传统，因为它们鼓励其追随者培养爱和同情心"。他继续说："根据我自己的梦想和其他预测的迹象，我预计会活超过100年。迄今为止，我一直在为他人服务，并决心继续这样做。请在此基础上为我的长寿祈祷"。

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