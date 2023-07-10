中国火箭军司令被查副司令自杀消息不止

中国/火箭军/瓦格纳兵变

本月 6 日，中国爆发解放军火箭军副司令吴国华自杀事件，有传内部消息称，解放军将其死因改为脑溢血猝死。当天，中国国家主席习近平视察东部战区。而此前，火箭军司令李玉超传于6月27日上午被带走调查。上述消息均传与俄罗斯瓦格纳兵变在中国引发震波有关。

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据新头壳今天报道称，本月 6 日，中国爆发解放军火箭军副司令吴国华自杀事件，内部消息透露，解放军却将其死因改为脑溢血猝死，引发讨论的原因正是因为火箭军内部近期风波不断，据海军司令部前中校参谋姚诚爆料，火箭军现任司令李玉超因其留学美国的儿子涉嫌出卖情报，现已被带走调查。

有内部消息指称，多名火箭军高层将领相继被带走调查，包含副司令刘光斌、张振中，前后任司令都相继卷入风波，已动摇军心。火箭军在解放军中占据重要地位。如今，习近平大动作整顿军队内部，将会引发意想不到的后果。

消息引述美国智库哈德逊研究所中国中心主任余茂春指出，习近平担忧内部军队造反可能性，因此自习掌权十多年来，整肃近一百多名高级将领及部队领袖，针对军队高级军官的清洗可谓史无前例、豪不留情。余茂春分析指出，瓦格纳兵变加剧中国对于“党”此核心原则的绝对信仰和执行，瓦格纳一事对中共的启示，便是中国要加强军队中政委制度及洗脑灌输。

据该报，余茂春近日指出，俄罗斯内部爆发的瓦格纳兵变事件，引起中国国家主席习近平开始忧虑在他极权统治下，中国内部是否会出现同样的造反事件。

此次被调查的李玉超与多名党政人事关系紧密，一旦遭肃清、严惩，将会牵一发动全身，引发火箭军内部剧烈动荡，人人自危，更将导致退役将领不满。余茂春推断，中国对于高级军事人员与外国人士接触会格外敏感，以防外国势力渗透解放军。余茂春形容：“瓦格纳事件真正触动了中共非常敏感的神经。这方面的工作和算计，一定会在解放军各部门更加深入和加强。”

稍早，自由时报报道称，在习近平7月6日视察东部战区的同一天，网传中国火箭军副总司令吴国华也于当晚“自杀”，但中国内部通报称，吴国华是因脑溢血猝死。这是继火箭军司令李玉超6月27日上午被带走调查后，火箭军再次出事，恐为习近平攻台增添变量。

该报称，中国火箭军号称是中国国家主席习近平的王牌军，被指是对台威胁主力。

上述消息均没有见诸于中国官方媒体，也没有得到官方证实或驳斥假消息。

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