中国/经济/通货膨胀

根据中国国家统计局今天报告的数据，作为衡量通货膨胀的主要指标，6月份的消费者价格指数（CPI）同比为0%，而上个月为0.2%。今年上半年的经济增长数字将于7月17日公布。

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据法新社说，根据周一公布的中国官方数据，中国的消费者价格在6月份同比保持稳定，而生产者价格继续暴跌，反映出需求低迷，使复苏更加困难。这些数字加剧了人们对中国通货紧缩，消费价格下降的担忧。

中国国家统计局的数据低于彭博社调查的分析师的预期（+0.2%）。

与在发达国家看到的通货膨胀增长情况相反，中国的食品价格在一年中略有下降（-0.5%），消费品价格也下降（-0.3%），而服务价格几乎保持稳定（+0.1%）。

据法新社，作为比较，法国6月份的通货膨胀率仍然很高报同比+4.5%。

中国生产者价格（出厂价格）也进一步暴跌，这是中国国内需求低迷和铁矿石和原油等原材料成本下降的标志。

5月份，中国出口同比收缩了7.5%，制造业活动连续第二个月下降。

为了重振经济，一些分析家主张中国银行降息。中国今年的目标是经济增长 "5%左右"，是几十年来最低的增长之一。

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