中国酝酿启动新版国企改革 称要做大做强做优

中国/国企改革

中国媒体报导，新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕，中国铁建、南方电网等央企正积极部署；专家认为国企“做大做强做优”，已经成为大国博弈格局下增强竞争力的重要方式。

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据中央社今天引述中国证券报消息称，近期，多家央企披露新一轮国企改革思路。其中中国铁建近日表示，将紧紧围绕聚焦高品质发展，实现“一增一稳四提升”的年度总体目标，在更大范围、更深层次实施新一轮改革深化提升行动，加快培育建设世界一流综合建设产业集团。

南方电网指出，要以更大力度推进新型电力系统和新型能源体系建设，不断加强南方区域电力市场建设攻坚力度，更好促进电力资源优化配置，支撑服务双碳目标实现。

中核集团则强调，将以加快打造世界一流核工业集团为引领，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，打造现代新国企、营造公平竞争市场环境持续深化改革，深入实施新一轮国企改革深化提升行动。

三峡集团也表示，将全力以赴谋划实施好新一轮国企改革深化提升行动，加快完善中国特色国有企业现代公司治理，服务现代化产业体系建设、加快建成世界一流清洁能源集团和国内领先的生态环保企业。

该报称，中国各地也积极部署新一轮国企改革行动。

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