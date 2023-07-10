中港文锦渡口岸地面沉降 停北上车检及旅客出入境 维修料以月计

香港/公路

中港通关口岸之一的文锦渡，昨(9日)晚突然出现地面沉降，须暂停客货车北上及旅客南北通关。地面沉降原因未明，但有货运组织人士引述中国口岸办官员说，预计维修时间「以月计」。受事件影响，客运巴士须改用其他过关口岸以致班次间隔时间须延长一半；货运亦须改道，但业界表示，由于中国货车南下未受影响，鲜活食品可如常供港，加上使用文锦渡的跨境货车占总量不足两成，估计封闭通道维修对跨境货运不会造成太大影响。

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根据网上图片所见，地面沉降造成文锦渡口岸的联检大楼外的北上车道路面突起及凹陷，沥青地亦断开，部分车道的更亭亦有东歪西倒和墙身出现裂痕的情况，而上方支柱亦出现变形。 深圳当局昨晚已关闭北上车道，今早更已竖立围板，并有吊臂车在施工。

事件由深圳市政府口岸办公室在昨晚公布，指文锦渡口岸入境通关在傍晚 6时出现「地面沉降，存在安全风险」，为确保入境车辆安全，经省有关部门同意，暂停该口岸入境客货车通关业务，车辆须从深圳其他口岸入境，出入境旅客则可从其他口岸通行。

公告称，当局已启动应急处置预案，加紧抢修，抢修完成后将公布恢复通关的时间。不过，公告未有公布何时完成抢修和地面沉降原因。

香港运输署表示，文锦渡过境客运巴士服务将改经香园围口岸出境，服务班次将由30分钟一班调整至约45分钟一班。其他经由文锦渡前往中国内地的所有跨境车辆，可改经其他陆路过境口岸出境。根据该署网页资料，中港之间有六个道路过境通道，除上述两个过境口岸，其馀尚有深圳湾丶落马洲丶沙头角及港珠澳大桥口岸。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟今早在电台节目表示，早上与口岸办官员通电话，对方估计，文锦渡口岸北上车道的修复时间以月计，须暂时封闭；南下车道则未受影响，故内地使用文锦渡口岸供港的鲜活类货车仍然可以来港，加上使用该口岸的跨境货车占总量不足两成，蒋相信，封闭通道维修对跨境货运应该不会有太大影响。另外，货柜运输业职工总会主席陈迪手表示，运送鲜活食品的货车因改往香园围口岸，造成塞车，需要等候一个多小时，但仍能同日交收，可说没有影响。

客运方面，有赶时间乘客转乘铁路，已购过境车票者则继续等待巴士。至于跨境学童方面，有校车公司表示，对接送服务有一定影响，但由于临近暑假，部分学校日内开始放假，影响不算太大。

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