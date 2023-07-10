中美经贸或换牵头人 称何立峰取代刘鹤

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美国财政部长耶伦访问中国期间，接见她的中国领导层也成为焦点。中央社今天引述有中国官方背景的“政知见”指出，与耶伦会面的中国国务院副总理何立峰，已取代刘鹤成为“中美经贸中方牵头人”。

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耶伦（Janet Yellen）于6日至9日访问中国，这是她担任美财长后首次访问中国，也是继美国国务卿布林肯（Antony Blinken）之后，在不到3周内第二位访中的美国内阁高官。

北京青年报微信公众号“政知见”9日指出，何立峰8日会见访问中国的耶伦，是何立峰就任国务院副总理后，首次以“中美经贸中方牵头人”的身份亮相。参加此次会面的，还有中国财政部部长刘昆、中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜等。

据该“政知见”指出，今年1月，时任国务院副总理刘鹤以“中美全面经济对话中方牵头人”的身份，在瑞士苏黎世与耶伦举行了会谈。

这显示何立峰已取代刘鹤成为“中美经贸中方牵头人”。

据今年6月香港南华早消息，虽然刘鹤已经卸任，但仍然参加涉及经济范畴的内部会议，而且很有影响力。北京中央领导层希望听取刘鹤对中国国内经济政策的看法，以及如何处理与美国的经贸事宜。今次耶伦访问中国，也曾与刘鹤会面，就全球、美国和中国经济议题进行非正式会谈。

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