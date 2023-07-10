乌兹别克修宪后连选连任 习近平祝贺米尔济约耶夫当选

乌兹别克斯坦/选举/修宪/米尔济约耶夫

据中国国家广播公司CCTV央视今天称，中国国家主席习近平周一致电他在乌兹别克斯坦的同僚米尔济约耶夫，祝贺他以压倒性优势再次当选该国总统。

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法新社今天引述中国央视，习近平与与米尔济约耶夫举行电话交谈，习近平称，“我非常赞赏我和你之间良好的工作关系和个人友谊，我愿意与你一起努力，促进中国和乌兹别克斯坦之间全面战略伙伴关系继续发展。”

乌兹别克斯坦刚刚举行的大选，米尔济奥耶夫连任总统一般称不令人意外，将续任7年总统。

根据初步结果，任满的乌兹别克斯坦现总统米尔济奥耶夫在7月9日星期日在这个中亚人口最多的国家举行的提前的总统选举中基本获得连任。

本台报道称，根据该国选举委员会7月10日在首都塔什干举行的新闻发布会上宣布的结果，米尔济约耶夫赢得了87.05%的选票，使他获得了到2030年的七年任期，选民投票率据报接近80%。

米尔济约耶夫曾于2016年以88.61%的选票当选总统，在2021年以80.12%的选票再次当选。国际观察批评该国选举缺乏竞争，乌兹别克斯坦现任领导人再次与公众并不了解的候选人竞选。

米尔济奥耶夫在4月30日的宪法公投后提前召集这次总统选举，公投以超过90%的票数通过确认该国总统任期从五年改回到七年任期，修宪后米尔济约耶夫有权再连任两届。

这修宪为这位在2003年至2016年期间在他前任总统里莫夫领导下担任总理的领导人，继续执政到2037年铺平了道路。

米尔济奥耶夫出身工程师，他将自己塑造成一名有能力开创 "新乌兹别克斯坦 "时代的改革者，他说，在这个时代，"人是最高的价值"，这句“金句”在该国全国各地都大幅展示。

报道称，乌兹别克斯坦是一个天然气丰富的前苏联共和国，占有着战略地位，是唯一与该地区所有其他国家（包括阿富汗）接壤的国家。

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