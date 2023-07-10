台湾国防部否认美国要求台湾研发生物战剂

台湾/美国/军事

联合报今天引述不具名的消息来源指出，美国要求台湾国防部的预防医学研究所，投资建设新型P四实验室，秘密建立研发病毒的能力，开发生物战的药剂。对于这项传闻，台湾国防部否认，并表示，预防医学研究所的主要任务是执行传染性疾病的病原侦查检验、防护及治疗。有关美国敦促台湾研发生物战剂的消息，不是事实。

广告 继续浏览后续

台湾曾在2022年6月23日与2023年1月9日，两度由当时的行政院长苏贞昌主持代号为「南海工作会议」的秘密会议；在2022年那次会议，针对美国要求台湾研发生物战剂的议题，曾由国防部报告推动的进度。

根据那次秘密会议的纪录显示，台湾国防部代表说，依据美国要求台湾研发生物战剂能力，规画设置新建「生物安全第四等级实验室」（P四），国防部已完成规画，美方将派员协助审查规画案，国防部将继续执行。会议主席曾告诉在场官员，P四实验室与发展无人机，是美国的要求，蔡总统非常重视，请国防部必须依进度，管制执行。

在这场会议的21天前，也就是2022年6月2日，台湾总统蔡英文曾到三峡的「预防医学研究所」视察，当时引起了媒体注意。台湾国防部过去宣称，预防医学研究所只进行生物战剂的防护工作，但蔡英文视察时，预防医学研究所却说，该所具有生物战剂研发科技的基础。

2021年10月19日，台湾国防部曾举行记者会，宣布建立新的P四实验室，预防医学研究所所长洪乙仁宣称，新冠疫情爆发之初，对病毒不是很了解，第一时间在「生物安全第四等级实验室」分离出病毒，执行病毒培养、鉴定及分析。洪乙仁有关分离病毒，培养病毒的能力，是间接证实了有研发生物战剂的能力。

至于台湾国防部兴建新的P四实验室，洪乙仁的说法是，现有P四实验室大约是30年前建设的，已经不符合现行法规；建设新型P四实验室，是希望能符合国际最严格的标准，成为亚太地区对抗新兴及再现性传染病的领先指标设施。

去年底县市长选举民进党惨败后，台湾军方立场转趋保守。在2023年1月的会议中，台湾国防部认为，研发生物战剂违反国际公约，不宜进行，会议中做成裁示，向总统府反映军方的态度，但并没有下令停止研发生物战剂。

台湾国防部9日表示，台湾曾签署「禁止发展、制造、储存、取得或保有生物及毒素武器并避免其可能引发之毁灭公约」，后来虽因国际政治因素，台湾被从公约国除名，但台湾仍将遵守公约的要求，绝不发展、制造、储存、取得或保有，用于军事用途的微生物制剂、其他生物制剂或毒素。

行政院前院长苏贞昌今天(10日)也在脸书否认，说他在媒体所指的日期，都有行政院愿会等行程，从来没有主持所谓「南海工作会议」的秘密会议，这是假讯息，请大家不要相信。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅