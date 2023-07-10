广东廉江一幼儿园发生持刀行凶案 6人死亡

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中国广东廉江市一所幼儿园周一（7月10日）早间发生持刀行凶事件，造成六人死亡，一人受伤，死者中包括3名儿童。

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法新社报道援引当地政府发言人说，七名遇受人系 "一名教师、两名家长和三名学生"，行凶嫌犯已被抓获。 她没有说明遇害者的年龄、身份及袭击者使用何种凶器等信息。

当地警方在一份声明中说，被拘捕的嫌疑人今年25岁，姓吴。据法广常驻北京记者拉加德报道说，网络上流传的图片中，这名身穿黑色长裤和浅色T恤的袭击者被警察推上一辆警车，据称凶手的动机尚不清楚，但据警方表示，这是一起 "故意伤害 "案件。

官方新闻网报道指，此次袭击发生在周一早间7点40分左右，所在的廉江市是广东的一个小镇。

法新社报道，中国禁止个人拥有枪支，但近年持刀袭击事件频有发生。全国各地几乎都发生过针对学校的袭击案，促使当局加强对学校周围的安全措施。去年8月，江西省一所幼儿园发生持刀袭击，造成3人死亡，6人受伤。2021年4月，一名持刀者袭击广西北流市的一所幼儿园，造成两名儿童死亡，16人受伤。 2018年4月，陕西一名男子持刀杀害了9名放学离校的中学生，该男子此后被判死刑，并在几个后被执行处决，他称自己在该校就学时受到骚扰，因而行凶报复。

2017年1月，一名男子用菜刀在广西一所幼儿园砍伤11名儿童。同样是使用菜刀，2010年5月，一名48岁的男子在中国陕西汉中一所幼儿园砍杀致死9人，其中7名儿童和2名成人，砍伤至少20人。在此次悲剧后，又发生了四起类似持刀或锤子的袭击事件，肇事者是声称在职业或情感生活中受挫的精神病患者。

拉加德报道指，中国在过去十年里，动机不明的 "独狼 "袭击案共造成约一百名儿童和成人被杀，数百人受伤。行凶者多是男性，他们或被在案发时被当场击毙，或被抓获后被判处决，或自杀。每次案发都引发舆论强烈关注和呼吁，试图寻找导致这些暴力恶行的根本原因。

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