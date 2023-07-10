指信徒须爱国的香港天主教区主教周守仁获擢升枢机 常言愿当桥梁

香港/政治/宗教

声言香港教区愿担当桥梁角色丶且是香港回归以来首名到访北京的在任天主教教区主教周守仁，获教宗方济各（Pope Francis）擢升为枢机，成为香港第四位枢机，日后可参与选举教宗事宜。至于会否向梵蒂冈反映中港的政治和宗教状况，周表明，会透过不同方面去处理，认为不一定要十分公开地做。

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快将64岁的周守仁今(10日)早在香港教区坚道总堂接受传媒访问时形容，这是一份新使命，期望未来可以协助香港修和，让港人可以休息丶平静下来，而年青人则有更多希望，特别是让曾犯事的年青人重拾前途。但他补充，这需要多方面配合。

综合香港天主教社会传播处昨晚公布和外电报道，获天主教教宗方济各擢升的21名新枢机，将于9月30日出席于梵蒂冈举行的擢升仪式，当中包括香港教区主教周守仁。

周守仁今早表示，昨晚获悉擢升枢机的消息时感到难以置信。翻查资料，周守仁由正式晋牧为主教到正式擢升为枢机，其间不足两年，是香港有纪录以来获最快擢升为枢机的主教。香港首位枢机胡振中，1975年晋牧主教后十三年才获擢升为枢机；其后的两名枢机陈日君和汤汉，由主教擢升为枢机分别需时两年半和两年零十个月。

周守仁最为公众所知的是，他在今年4月应中国天主教爱国会主席丶北京教区主教李山邀请率团访京五天，成为自1994年以还丶香港1997年回归后首名访京的在任香港主教，他在离京前向传媒表示，大家要学习如何既爱国又爱教会，他认为爱国是「应份」(即应该)的，大家都想自己国家好。他又希望两地教区能有更多的交流和合作，已邀请李山访港。他的信徒爱国论引起讨论，他回港后曾在不同的天主教刊物和传媒中就此进行解释。

另据本台了解，周守仁上月底曾到台北主持其中学学弟的神父晋铎仪式，未知他与当地教会人士交流时有否讨论「信徒爱国论」。

其次，按规定，作为教宗治理天主教会主要助手或顾问的枢机，可在80岁前参与闭门选举新一任教宗事宜，80岁后则可参与选举前的讨论，由于另外两位在世香港枢机已年逾80岁，故香港方面，将来只有周枢机可与全球一百三十多位枢机一起参与闭门选举教宗。

周守仁1959年于香港出生，2018年起担任耶稣会中华省会长，2021年5月获委任为香港教区第九任主教，同年12月正式晋牧并就任香港主教。

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