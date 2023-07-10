日本对美国向乌克兰提供集束弹药表示理解

日美/乌克兰战争

日本内阁官房长官松野博一在10日的记者会上针对美国向乌克兰提供集束弹药的决定指出：乌克兰局势迎来关键时刻，国际社会必须团结起来反对俄罗斯的侵略，并继续向乌克兰提供强有力的支持。

Un militaire ukrainien tient une bombe à fragmentation désamorcée utilisée par l'armée russe, le 21 octobre 2022. 一名乌克兰士兵手持俄罗斯军队使用的已拆除引信的集束炸弹

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松野博一说：美国已得到乌克兰的保证，所提供的集束弹药的使用将仅限于乌克兰国内，并且将避免在市街地区使用，将对平民的伤害限制在最小程度。

松野博一的发言被一部分日本媒体理解为日本对美国向乌克兰提供集束弹药表示理解，但是松野又说：“这是美乌两国间的交涉，我不会发表评论。”

而针对俄罗斯对乌克兰入侵已过500天，乌克兰驻日本大使科尔孙斯基10日在东京举行记者会，他指出：美国宣布向乌克兰提供的集束弹药将在战场上“非常有效”。

他说：“集束弹药只在战场上使用，可以有效打破俄罗斯在我国领土上建筑的军事防线。”

科尔孙斯基大使还提到集束弹药成为未爆炸弹药的可能性，他说：在使用过集束弹药的土地上，我们负有排除未爆炸弹药的责任。

他表示，乌克兰的和平就是人民重返家园、重建国家，并对日本在扫雷和未来复兴基础设施方面的援助寄以厚望。

他对日本自民党和公明党因俄罗斯入侵乌克兰正在讨论放宽防卫装备出口限制规则表示欢迎，因为这可能会导致日本扩大对乌克兰的支援。他表示：希望向乌克兰军方提供用于反攻的“更重要的装备”，特别是排雷和反无人机装备以及电子设备。

世界上有123个国家2008年通过的《奥斯陆集束弹药公约》（Oslo Convention on Cluster Munitions），两年后生效，禁止使用集束弹药，但美国、俄罗斯和乌克兰没有批准该条约。

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