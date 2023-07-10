纽时：中国核崛起引发核武“三体问题”的担忧

中国核武发展

日前由纽约时报的科学记者WILLIAM J. BROAD署名文章表示，作为轨道摄动和混沌现象在科学和科幻中很出名的“三体问题”最近又成了原子能专家和军事规划者关切的问题。他们警告，随着北京迅速扩充其核武库，世界原子超级大国将从两个增加到三个。他们还说，由此带来的后果是，和70年前莫斯科与华盛顿的对峙比起来，如今构成的是一种难以想象的新危险。

习近平似有意扩大核武库，与俄罗斯和美国的核武库相媲美。

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纽时文章写道，新美国安全中心（CNAS.ORG）高级研究员小安德鲁·F·克雷皮内维奇近日以物理学家和天文学家观测到的自然不稳定性作为一种先兆警告说，正在到来的这个时代将鼓励“各国在危机中使用核武器”。

专家们认为，三极时代可能带来关乎人类存亡的风险。但是他们同时还援引来自自然界的三体教训——首先就是牛顿遇到的问题——给眼下的问题带来启发，并提出未来的可能性。然而到目前为止，还没有出现很突出的答案。对全世界的核武思想家来说，这个问题的棘手程度不亚于令牛顿感到挫败的地球、月球、太阳之间引力牵扯的难题。

文章援引奥巴马政府中负责美国核武管理的能源部长厄内斯特·J·莫尼兹说：“我们面临一个观念问题，” 在。“我们需要改变均势性武器或战略投送系统的传统思维，不过目前还不清楚具体该怎么做。”

曾任国家科学基金会会长的天体物理学家弗兰丝·A·科尔多瓦说，自然科学中对三体现象的研究还是会有助于揭示军事风险。“现在的情况瞬息万变，” 她说。“任何有助于理解的东西都是好的。”

文章指出，关注安全的鹰派人士希望美国扩充核武库，以应对中国的核崛起以及北京与莫斯科拉近距离所带来的威胁。鸽派人士看到了三体裁减的机会。他们希望把问题分解成更小、更易于控制的部分。例如他们认为，华盛顿应该与两个超级大国分别交涉，寻求建立外交联系，巩固二体稳定性。

拜登政府近日呼吁做出进一步的简化。国家安全顾问沙利文表示，美国的应对应该更多侧重于本国核武的质量而不是数量。他在一次演讲中称，要成功地实现攻击吓阻，美国军队不需要拥有“在数量上超过所有对手总和”的武器。

一旦成“三” 滋生混乱

文章接着提到，在日常生活中，两个还是三个个体组成的集群似乎无关紧要。两个朋友再加一人就变成三人。科学家将这种部分的总和称为线性增长。

但在大自然中，“三”几乎具有一种神奇的力量，可以滋生混乱，变得比部分的总和更多。科学家称之为非线性。简而言之就是令牛顿也无比沮丧的发现：在“二”到“三”之间，可能会出现违背直觉的复杂性跃增。

文章举证，宾夕法尼亚大学科学哲学家迈克尔·韦斯伯格在谈到三体混乱时说：“我们的直觉拖累了我们”。康奈尔大学应用数学家史蒂文·斯特罗加茨也表示赞同：“三这个数字存在固有的问题。会带来很多麻烦。”

意想不到的是，这种混乱的跃增还体现在地球的海洋与大气中，包括涡流和巨型漩涡、龙卷风和飓风。如果两个旋转体靠得很近，它们就会沿直线向前移动，或是相互绕圈。

“一旦有了三个，情况就会立刻变得更加复杂”，纽约大学流体动力学专家迈克尔·J·谢利对纽时表示。“它们可能互相碰撞。会变得非常混乱且不可预测。这是一种巨大的改变。”

而且，这种混乱增长也出现在人类生活中，三人结构会导致社会复杂性飙升，尤其是在年轻家庭里。两个孩子形成一种关系。但第三个孩子会导致手足之间形成七种关系：一对一关系有三种，一对二关系有三种，还有一种集体关系。双亲自然在数量上处于劣势，混乱就会随之而来。

尽管充斥着恐惧和危机，但冷战避免了核战的部分原因就在于，其稳定的对峙结构与天文学家在宇宙中观测到的双星稳定性和年轻家庭里两个孩子之间相对简单的关系动态类似。

文章转而提到，美国与苏联分别在1952年和1955年进行了全世界首轮热核武器试验，开启了核紧张局势最严重的时代。这些武器的爆炸威力是广岛原子弹的上千倍。随后的军备竞赛引发了关于冷战可能让彼此相互毁灭的恐惧。很快地，对抗双方就将武力均势作为降低冲突风险的一种办法。谈判达成的协议要求美苏两国大致旗鼓相当，用紧张僵局取代战争，就像如今的俄罗斯与美国一样。

协助加州大学管理洛斯阿拉莫斯武器实验室的加州大学洛杉矶分校天体物理学教授威廉·I·纽曼说：“我们得到一个稳定的等式”，他又说：“任何对这一等式的偏离都将加剧不稳定。”

当前迫在眉睫的偏离，就是美国国防部估计的中国到2035年生产1500美和弹头的计划。如果中国完成这一目标，其核弹头总数将是半个多世纪以来中国拥有的“最低威慑力量”的五倍，这样的核能力足以同美俄并驾齐驱。

文章强调出，纽曼称这种三极状态的“稳定性远不如”两极对峙。即便如此，三体理论家还是看到了一些办法，能够避免不堪设想的后果出现。

例如，国防咨询专家克雷皮内维奇去年就在《外交事务》的一篇文章中指出，俄罗斯的经济和战略意义或将变得无足轻重，剩下强大的中美两国“探索出新的两极平衡”。

俄罗斯爆发的瓦格纳兵变不仅证明了莫斯科的虚弱，也说明了这个超级核武大国正面临新的不稳定威胁。

美国现需重新思考核战略

文章又说，但在另一方面，曾担任新墨西哥州洛斯阿拉莫斯武器实验室主任的西格夫里·S·赫克认为，美国应该将这两个敌对超级大国当作独立实体来应对。

在核战略的问题上，“我不认为俄罗斯和中国会走到一起，” 他对纽约时报说。“我认为这是两极关系。” 赫克还表示，随着乌克兰战争愈演愈烈，美俄几乎停止互动，现在正是“与中国人合作”，建立二体关系的良机。

军事规划者的主要担心在于，中国不仅会在武器数量与美国势均力敌，还会与俄罗斯达成军事协议。

这篇文章以即将卸任的参谋长联席会议主席马克·A·米利上将的看法为结语：“我们还没有看到（中俄）形成全面的、真正牢固的、持久的、稳定的地缘政治联盟”，他上个月对《外交事务》杂志如是称道。“未来会有吗？有可能，我们要对此保持警惕，也要尽我们所能保证这种情况不会发生。”

（查阅纽时全文链接：https://www.nytimes.com/2023/06/26/science/3-body-problem-nuclear-china.html?_ga=2.227281373.1147693816.1688902438-1049275936.1614069932）

习近平的中国正在扩张核武库

美国现在面临的问题是如何应对一场三方核竞争，它将颠覆迄今成功避免了核战争的大部分威慑战略。鉴于美国多年来一直试图让世界摆脱核武器，米利上将的话显得尤为尖锐。

据纽约时报此前于4月20日登出的报道称，北京正准备启动一座新的反应堆，五角大楼认为，这座反应堆将为中国核武库的大规模扩张提供燃料，有可能使中国在核武能力方面同美国和俄罗斯并驾齐驱。

这种所谓的快速增殖反应堆擅长制造钚，也就是原子弹的顶级燃料。据悉，该反应堆的核材料由俄罗斯提供。

报道指出，这笔交易意味着，俄罗斯和中国正合作开展一个将有助于两国的核现代化项目，根据五角大楼的估计，两国的核武库规模加起来会让美国相形见绌。

另值得关注的是，习近平三月在莫斯科会见普京时宣布了一项鲜少为人提起的消息：俄罗斯国家原子能公司和中国原子能机构签了一项协议，将双方合作延长数年，甚至有可能是几十年。

纽时报道回溯，中国于1964年10月在罗布泊进行了核试验，加入核俱乐部，肯尼迪和约翰逊政府一度考虑破坏这些试验。

但毛泽东采取“最小威慑”战略，将冷战时期的军备竞赛视为一种惊人的浪费。中国一直采取将核武库限制在几百件范围内的做法，直到习近平扭转了方向。

报道续指，在中国核武库的规模接近另外两个超级大国之前，习近平现在似乎不太可能考虑减缓其增长。这位中国领导人在去年中共20大上发表讲话，阐述了他下一个执政任期的议程，他表示他的国家必须“打造强大战略威慑力量体系”。

北京和华盛顿之间不断加剧的紧张关系似乎使习近平对自己的判断更为坚定，即中国必须对抗“全方位的遏制”，包括建立更强大的核威慑力量。即使是认为中国的增殖反应堆面临许多技术障碍的专家也看到中国正在扩大其核武器潜力的其他迹象，包括乏核燃料后处理工厂、似乎与民用电网无关的新反应堆，以及罗布泊核试验场的建设活动。

报道接着引述卡内基国际和平基金会核政策项目高级研究员赵通表示：“中国领导人更加坚定地关注中美关系的长期竞争，如果有必要的话，就是中美对抗”。依他之见，中国的核扩张“主要是为了影响美国对国际力量平衡的评估，并使其接受中国即将成为一个同样强大的国家这一现实”。

至于北京核野心的最大广告，这篇报道写道，是中国在干旱的北部地区修建的三座巨大的导弹发射井区域。据估计，这些发射井总共可容纳350枚洲际弹道导弹，每枚导弹都可能配备多弹头。

（查阅纽时全文链接：https://www.nytimes.com/2023/04/19/us/politics/china-nuclear-weapons-russia-arms-treaties.html?_ga=2.227281373.1147693816.1688902438-1049275936.1614069932）

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