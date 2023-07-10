耶伦访华鞠躬三次遭美国人质疑 见她的中国女经济学家被中国人骂叛徒

中美关系/耶伦

美国财政部长耶伦访问中国，虽然与中国新任高级经济官员会晤，但却没有能够立即缓解美中之间的紧张关系。中国官方媒体《环球时报》形容耶伦访问的基调是“务实”和“理性”，但访问产生的积极预期就像风中残烛，微弱而不确定。

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美国财政部长耶伦于7 月 8 日在北京与女性经济学家举行午餐会并发表讲话。据路透社说，周末与耶伦会面的一群中国女性经济学家在中国社交媒体上遭到一些网友的猛烈抨击，指责她们与耶伦会面，并指责她们是“激进女权主义者”，是叛徒 。

耶伦周六在北京与六位女性经济学家共进午餐，在与以男性为主的中国政府领导人会面后，耶伦努力强调性别多样性。

在一篇获得近600条评论的帖子中，一名网友称与耶伦一起吃饭的女经济学家“不仅是叛徒，还是激进的女权主义者”。该经济学家在网上回应为何参加餐会的提问时写道，“耶伦是最友好的美国官员，她始终致力于发展中美友好关系”。

一些网民称耶伦是一个“明显危险的人”，询问为什么她被允许作为中国的公开嘉宾，而另一些网民则称这些女性经济学家是亲美的。

一位名为Shan3847的网民写道：“看看这群人，反间谍法可能会派上用场。”而另一位网民则写道，“桌子周围的每个人都应该被抓，她们中没有人是好东西。美国总是那么好心地提供帮助我们揭露谁是叛徒。”

午餐会议前，中国一位财政部高级官员曾表示，与中国经济学家共进午餐将为耶伦提供一个机会，与正常决策之外的一些人进行互动。耶伦也是第一位担任美联储主席的女性。

据新头壳今天引述美国媒体消息，美国财政部长叶伦于 9 日在中国北京召开新闻发布会。7 月 8 日中国国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰稍早会见美财长叶伦。有美媒对叶伦在会见时对何立峰 3 度鞠躬不满。《纽约邮报》援引一美国前官员话称，叶伦此举被视为“美国软弱”的表现。

该报引述据耶伦表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接且富有成效的”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。在 4 天访华行程结束之际，叶伦对现场记者重申，尽管承认美中两国存在“重大分歧”，华盛顿不寻求与中国经济“脱钩”，并补充称，若经济“脱钩，对两国来说都是灾难性的，也会给世界带来不稳定”。

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