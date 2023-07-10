财政部长访华后

耶伦：富有成效的双边关系是“共同愿望”

中美 – 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周一在结束对中国为期四天的访问后接受采访时表示，世界两个主要大国之间有建立“富有成效的关系”的“共同愿望”。耶伦在接受国家公共广播电台（NPR）采访时表示：“挑战是存在的，但我相信大家都有稳定我们关系并建设性地解决问题的共同愿望。”

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Waziri wa Fedha wa Marekani Janet Yellen na Naibu Waziri Mkuu He Lifeng wanakutana Beijing Julai 8, 2023.
Waziri wa Fedha wa Marekani Janet Yellen na Naibu Waziri Mkuu He Lifeng wanakutana Beijing Julai 8, 2023. © Mark Schiefelbein/AFP
作者： 法广
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她补充说，这是为了“公开、坦诚和尊重地这样做，以建立富有成效的关系“。 财政部长周四至周日仍留在中国，受到了包括李强总理在内的几位高级政府官员的接见，并继续呼吁两国加强交流与合作，尽管存在分歧。

美国财政部长耶伦再次赞扬美中加强交流，称她的访问“成功”，同时承认中国人对华盛顿采取的各种措施“感到担忧”，例如限制某些类型半导体的出口，这是合理的，她补充说，这出于“国家安全”的考虑。

耶伦承认：“当他们观察到我们采取的一系列行动时，他们担心这些行动的累积效应，并担心这可能是出于国家安全以外的考虑。”她补充说， “我的工作是试图向他们解释，我们一直在努力保持透明，动机和目标确实是国家安全”。

这是耶伦自 2021 年上任以来首次访华，几周前是国务卿安东尼·布林肯访华。 白宫气候特使约翰·克里也将很快访华。

这些访问标志着拜登政府希望稳定紧张的双边关系，而美国则希望降低对中国的经济依赖程度，不谈“脱钩”，从而加强供应链。

耶伦坚持表示， “中国的绝大多数经济活动给中国和美国带来了纯利益，从国家安全的角度来看不会造成丝毫问题。试图解开所有这些经济活动将是灾难性的，它会造成破坏对我们的经济和全球经济来说”。

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