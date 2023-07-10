耶伦：富有成效的双边关系是“共同愿望”

财政部长访华后

中美 – 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周一在结束对中国为期四天的访问后接受采访时表示，世界两个主要大国之间有建立“富有成效的关系”的“共同愿望”。耶伦在接受国家公共广播电台（NPR）采访时表示：“挑战是存在的，但我相信大家都有稳定我们关系并建设性地解决问题的共同愿望。”

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她补充说，这是为了“公开、坦诚和尊重地这样做，以建立富有成效的关系“。 财政部长周四至周日仍留在中国，受到了包括李强总理在内的几位高级政府官员的接见，并继续呼吁两国加强交流与合作，尽管存在分歧。

美国财政部长耶伦再次赞扬美中加强交流，称她的访问“成功”，同时承认中国人对华盛顿采取的各种措施“感到担忧”，例如限制某些类型半导体的出口，这是合理的，她补充说，这出于“国家安全”的考虑。

耶伦承认：“当他们观察到我们采取的一系列行动时，他们担心这些行动的累积效应，并担心这可能是出于国家安全以外的考虑。”她补充说， “我的工作是试图向他们解释，我们一直在努力保持透明，动机和目标确实是国家安全”。

这是耶伦自 2021 年上任以来首次访华，几周前是国务卿安东尼·布林肯访华。 白宫气候特使约翰·克里也将很快访华。

这些访问标志着拜登政府希望稳定紧张的双边关系，而美国则希望降低对中国的经济依赖程度，不谈“脱钩”，从而加强供应链。

耶伦坚持表示， “中国的绝大多数经济活动给中国和美国带来了纯利益，从国家安全的角度来看不会造成丝毫问题。试图解开所有这些经济活动将是灾难性的，它会造成破坏对我们的经济和全球经济来说”。

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