阿里巴巴监管解缚 投资股价打开前景

中国/阿里巴巴

中国官方被看好不再对国家科技行业监管打压后，阿里巴巴集团和腾讯股价今天在香港上涨。此前中国对马云创立的蚂蚁集团处以 9.84 亿美元罚款以了结多时的监管。路透社说，这一监管镇压结束，引来投资者押注。

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在上个星期五的处罚之后，阿里巴巴的公司宣布了高达 60 亿美元的股票回购，该金融科技公司的股票回购比被放弃的首次公开募股 (IPO) 计划中所宣称的估值低了 75%，但被视为投资者可为金融科技提供了流动性和确定性前景。

阿里巴巴在香港上市的股票收盘上涨 3.2%，超过基准恒生指数(.HSI) 0.6% 的涨幅。腾讯股价收盘上涨0.7%。

除蚂蚁金服外，中国当局上周五还宣布，因在客户数据管理等领域存在违规行为，对腾讯在线支付平台财付通处以近 30 亿元人民币（4点1488 亿美元）的罚款。

中国人民银行周五表示，平台公司金融业务的突出问题大部分已得到整改，监管重点将由针对个别公司转向对行业的整体监管。

阿里巴巴于 11 年前从蚂蚁金服剥离，阿里巴巴拥有 33% 的股份。该公司周日表示，正在考虑是否参与回购，将股份转入员工激励计划。蚂蚁金服的主要股东杭州君瀚股权投资合伙企业和杭州君澳股权投资合伙企业代表公司高管和员工合计持有蚂蚁金服50%以上股份，不会参与回购。

蚂蚁集团周六表示，拟回购最多 7.6% 的股权。路透社说，相比之下，如果没有在最后一刻被中国监管机构阻止的话，2020 年全球最大规模 IPO 的估值将达到 3150 亿美元。

对蚂蚁金服处罚的最终确定被视为为该公司获得金融控股公司牌照、提高该公司增长率并最终恢复公司股票市场上市计划铺平了道路。

然而，有分析师质疑蚂蚁金服是否会在不久的将来推进上市。

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