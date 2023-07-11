不停揭发拜登儿子受贿的以色列裔美国男子遭控是中国间谍

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据美国纽约一名联邦检察官昨天稍晚宣布，一名以色列裔美国男子被指控为中国从事间谍活动，该男子至此持续指控民主党总统拜登之子亨特-拜登腐败受贿。这名受控者目前在逃。

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据法新社今天报道称，美国纽约南区联邦检察官达米安-威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中说，57岁的能源智库主任加尔-路夫特(Gal Luft)被指控 "与他人合谋 "作为中国政府的 "代理人 "推进中国的利益，"没有按照美国法律的要求注册为外国代理人"。

消息称该名为Luft者还被指控 "贩卖军火"、"违反对伊朗的制裁 "和 "向联邦探员作虚假陈述"。据美国司法部称，他于2023年2月在塞浦路斯被捕，在被保释等待引渡后成功失踪目前称在逃。

该报道称，根据最严重的指控，Gal Luft将面临长达20年的监禁威胁。

法新社说，加尔-卢夫特曾担任中国国有控股能源公司CEFC的顾问，多年来他一直指控美国总统拜登的小儿子亨特秘密收受该公司数百万美元不明款项。在《纽约邮报》7月5日发表的一段视频中，Gal Luft声称于2019年3月在布鲁塞尔与两名美国联邦检察官和四名联邦调查局特工见面时举报了这一信息。

一些保守派共和党民选官员呼吁Luft应到国会作证。共和党参议员罗恩-约翰逊（Ron Johnson）周日在福克斯新闻（Fox News）节目中说："他是一名关键证人。美国需要为他提供豁免权，这样他才能作证并讲述他的亲见。

而共和党人詹姆斯-科默(James Comer)上周五在推特上说：“加尔-卢夫特(Gal Luft)是拜登家族腐败行为的极为可信的证人。”

据法新社，今年5月，负责监督行政部门的议会委员会的共和党成员公布了一份报告，指控拜登的家庭成员及其同伙从外国公司，特别是中国和罗马尼亚公司收受了近1000万美元。这些指控是针对民主党总统拜登之子亨特-拜登的争议性事务的长期揭发的一部分内容。

美国共和党人指责亨特-拜登利用拜登家姓和他父亲的关系人脉，在奥巴马担任副总统（2009-2017年）期间，就在多个国家获得可疑合同。

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