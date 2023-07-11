中共党国机构改革部分完成 夏宝龙和吴汉圣分领中央港澳办和维稳的中社部

香港/政治 – 在公布后四个月，北京的「党和国家机构改革」逐渐组建完成，预料统筹社会基层和维稳工作的中共中央社会工作部，部长一职由吴汉圣出任，并于本月7日主持了省部级干部信访工作专题研讨班结业式，但正式由官方部门宣布成立的，则是主管香港事务的中共中央港澳事务办公室公处(下称中港办)，国务院港澳办(国港办)今(11日)早宣布中港办召开会议，并同时发布中港办主要成员，包括中港办主任与国港办主任同是夏宝龙，而常务副主任则是空降的河南省委副书记周霁。

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不过，新设的中央委员会可能会较迟完成组建工作。曾长期参与中港两地金融工作丶现为俨如英国内阁的香港行政会议成员任志刚昨日出席论坛时表示，《党和国家机构改革方案》十九条改革方案中第一条就是「组建中央金融委员会」，但个人估计，中金会将于今年底才会正式成立。

根据《机构改革方案》，在党中央层面，除上述三个中央组织外，尚有中央金融工作委员会和中央科技委员会，现时未知其组建进度，中国媒体亦未有报道。

中国媒体近两日均有报道新组建的党中央组织主事人活动，例如《法治日报》8日报道，「中央社会工作部」部长吴汉圣昨日主持了省部级干部信访工作专题研讨班结业式，是中国官方媒体首次披露吴汉圣的新职务，亦显示中社部已完成组建。吴汉圣是中共中央委员，仕新职前是中央和国家机关工委常务副书记。

其后，中国质量协会官网昨（10日）天发布消息，指柳拯以「中央社会工作部」副部长的身分，于本月6日主持第一批「全国性行业协会商会主题教育调研座谈会」并发表讲话。

另外，国务院港澳办在8日发布上周于贵州举行的「泛珠三角区域合作行政首长联席会议」消息时，以「中央港澳办丶国务院港澳办副主任」形容出席会议的港澳办副主任杨万明。当时已有估计，这表示中港办已完成组建工作。

及至今(11日)早，国港办在官网以《中共中央港澳工作办公室召开会议》为题正式作出介绍，显示港澳办维持「一正五副」领导架构。公布指，中共中央港澳工作办公室今早召开会议，身兼中央港澳工作领导小组常务副组长的夏宝龙成为中央港澳办首任主任，他以中港办主任主持会议并讲话；另外，中港办「副主任周霁（常务，正部长级）」丶身兼中央政府驻港联络办公室主任郑雁雄丶身兼中央政府驻澳门联络办公室主任郑新聪丶杨万明丶国港办副主任王灵桂，中央纪委国家监委驻中央港澳工作办公室纪检监察组组长施克辉，中央港澳工作办公室室务会成员向斌出席会议。

今年3月北京公布《党和国家机构改革方案》，当中包括组建中央港澳办，新架构会实行「一套班子 两个牌子」，在国务院港澳办基础上，组建中港办，作为党中央办事机构，并保留国务院港澳事务办公室牌子，不再保留单设的国务院港澳事务办公室。

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