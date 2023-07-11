中国电视剧“向风而行”有九段线 越南禁放并促Netflix下架

越南/九段线/中国/“向风而行”

电影真人版“芭比”因九段线地图争议被越南禁播后，越南政府再禁中国电视剧“向风而行”，皆因剧中出现九段线地图画面，越南同时通令Netflix与越南FPT电信股份公司的平台下架该剧。越南播放此剧时可能已经作了模糊措施，但也未被审查接受。

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越南政府不满陆剧“向风而行”置入九段线地图而通令全面下架。据中央社今天引述中国媒体环球网今天消息称，越南政府10日表示，因陆剧“向风而行”也出现九段线地图画面，通令Netflix与越南FPT电信股份公司的平台下架。

越南文化部电影局称，即使FPT已模糊处理九段线地图画面，但这部电视剧仍有必须下架的“不恰当内容”。

越南电影局称，向风而行的第18、19、21、24、25、26、27、30和38集皆出现九段线地图，称这些错误的画面、对白和字幕侵犯越南国家主权，并违反越南“电影法”规定。

消息称，越南电影局发函给FPT指出，尽管FPT已模糊处理九段线地图画面，但这部电视剧若干情节和桥段是错误的，不应在越南播放，下令Netflix和FPT从10日零时起的24小时内下架，并于12日前书面呈报电影局。

报道引述消息指目前Netflix与FPT已全数停播，但仍旧在其他地区播放。

去年好莱坞电影“神秘海域”同样卷入九段线地图争议，而被越南政府封杀。

中央社说，中国以九段线对南海提出的“历史性权利”主张，但2016年经海牙常设仲裁法院裁定没有法律基础，并说中国的南海九段线在国际法之下不具效力。

消息没有提及中国官方是否出面驳斥越南的禁播和抵制中国九段线的做法。

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