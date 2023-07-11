中国禁“镓”：引发囤货

中国/禁“镓”与“锗”

据全球最大的镓买家称，中国计划对镓实施出口管制，导致由该金属制成的特种半导体晶圆生产链出现疯狂囤货。

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据路透社今天报道称，全球最大的镓买家表示各家都正在囤货。弗莱伯格Freiberger复合材料公司几乎完全依赖中国供应商来满足该公司生产用于手机无线电信号放大器和光学电子产品的晶圆的镓需求。

据估计，该公司消耗量占全球镓产量的 10%，在中国意外宣布从 8 月 1 日起控制镓和锗产品出口后，该公司发现可能陷入了混乱的中心。

该公司首席执行官迈克尔·哈茨告诉路透社，“公司对此一点也不放松。现在有大量订单增加库存水平。整个行业非常紧张，”

过去十年，中国镓公司通过降低价格将其他地方的大多数竞争对手赶出市场。

Freiberger的年销售额为70-8000万欧元（77-8800万美元），在智能手机功率放大器用砷化镓晶圆方面占有65%的市场份额，与日本住友电工和一些规模较小的中国制造商竞争。

红色 LED 和红光传感器是砷化镓的另一个主要用途。

Harz 表示，该集团的根源可以追溯到前东德的一家国有电子工厂，拥有可供几个月使用的镓库存，因为该集团早就预料到会出现某种形式的贸易危机，而且几乎无能为力做出反应。

汽车制造商也面临着是否可以继续依赖这种被视为电动汽车游戏规则改变者的金属的困境。

据哈茨表示，他的中国供应商正在向当局提供获得出口许可证所需的数据。他们估计，当出口管制于 8 月 1 日生效时，交付将停止，并在大约一个月后许可证请求得到处理后恢复，但没有可靠的信息保证。

哈茨认为中国不会在未来几年扰乱镓贸易流动，因为这会迅速损害中国自己的电子行业。

路透社说，这位首席执行官补充说，他认为中国目前的举动是“激烈威胁”，因为世界领先的功率放大器制造商的总部都在美国，功率放大器可以增强无线电信号，以便智能手机可以与手机信号塔联通。

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