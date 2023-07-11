所中双方建立全面战略伙伴关系 澳大利亚：两国应公布警务协议的细节

中国/所罗门/澳大利亚

继中国周一宣布和所罗门群岛签署一项警务合作协议，作为两国关系升级为「全面战略伙伴关系」的一环后，据路透社报道称，澳大利亚表示，所罗门群岛和中国应立即公布在北京签署的警务协议的细节，“向澳大利亚和该地区提供其意图的透明度”。

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据报道，中国总理李强周一会晤索瓦加雷后双方签署了九个合作文件，其中包括两国警务合作落实计划，进一步加深两国四年前建立的正式关系。

所罗门群岛4年前宣布与台湾断交，转与中国建交。

这是索瓦加雷去年与中国秘密达成一个安全协议之后首次访华。该份秘密安全协议同意中国海军舰船在所罗门群岛港口停靠，允许中国武装人员在该国驻扎。中国在中所关系中的这一突破引起了美国、澳大利亚和新西兰等国的震惊，它们担心中国可能会借此机会进而谋取在所罗门群岛建立军事基地，对周边国家构成安全威胁。从这时起，南太地区实际上已经成为美中争夺的一个新战场。

澳大利亚外交部长黄英贤的发言人表示，澳大利亚知道有报道提到与中国和所罗门群岛于 2022 年 3 月签署的一项协议相关的警务实施计划。

该发言人在一份声明中表示：“我们担心这一事态发展将引发进一步的地区竞争。”

声明强调：“所罗门群岛和中国应立即公布该协议，向澳大利亚和该地区公开其意图，以便太平洋大家庭能够共同考虑这对我们共同安全的影响。”

堪培拉注意到，上个月，索加瓦雷呼吁审查 2017 年与澳大利亚签订的安全条约，该条约历来为所罗门群岛提供警务支持，包括在 2021 年迅速部署警察平息骚乱。

近几个月来，中国加强了对所罗门群岛的警察培训。周一在北京签署的协议将允许警察驻扎至 2025 年。

对此，中国党媒央视表示说，中国和所罗门群岛正式建立“新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系”，不过没有提供进一步的详情。

另据法新社报道，7月9日抵达北京的索瓦加雷预计停留到周六，将参加所罗门群岛驻北京大使馆的正式开馆仪式，并访问中国的重要经济大省江苏和广东等地。

太平洋岛国多数都宣称不在华盛顿与北京之间选边站，而是欢迎新来者以及它们带来的新的外交和经济资源。

法新社指出，索瓦加雷对北京的访问将很可能加剧外界对所罗门群岛更加靠近中国的忧虑。

值得注意的还有，去年5月到6月，时任中国外长的王毅到南太地区进行了十天访问，并承诺给这个地区提供数千万美元的金援，试图说服八个岛国与中国签署涉及警务、安全、数据通讯等领域的广泛的区域贸易及安全协议，但是并没有成功。

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