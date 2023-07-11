台湾军演罕进民用机场聚焦海陆空航线安保

台湾/汉光演习

台湾国防官员今天报告，台湾今年的年度军事演习将首次涉及保卫台湾主要国际机场，并练习如何在中国封锁的情况下保持海上航道畅通。

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据台湾国防部今天称，7月下旬的“汉光”演习将让军队保卫桃园国际机场，抵御伞兵和直升机的空降攻击。路透社说，台湾桃园国际机场是台湾与世界其他地区最重要的空中交通枢纽。

与此同时，台湾战斗机将在台东东海岸的丰宁民用机场起降，以模拟战争期间空军基地跑道被毁时，该机场如何尽速充当后备。

据台湾国防部作战计划司司长林文煌在新闻发布会上表示，“桃园机场原本含有针对敌方威胁而设计，演习主要目的是进行反空降袭击。”

台湾官员称，“丰宁机场是备用机场，将进行相关的起飞、降落和补给训练，目的是战时能维持空中战斗力。”

台湾官方称，与此同时，在海上，武装部队将对包括两栖攻击舰在内的敌舰进行“饱和攻击”和“反封锁护航”。

台湾在冲突期间的传统军事思维是利用台湾山区的东海岸，特别是那里的两个主要空军基地，作为重组和保存部队实力的地方，东岸与台湾西海岸不同，台湾东岸并不直接面对中国。

但中国现在也越来越多地在台湾东海岸展示军事震慑与实力，在那里航行军舰和放飞战机，并展示军队在远离中国海岸线的地方开展行动的能力。

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