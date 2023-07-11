施压抑穷追猛打？律政司长破格向两法律团体投诉被追缉的郭荣铿丶任建峰

香港/政治

在香港律师会已接获有关被港府通缉律师任建峰的投诉的情况下，律政司长林定国高调公布，指昨(10日)天已正式向两个法律专业团体投诉任建峰和大律师郭荣铿专业失当，声称相信两大团体必定会「严谨」处理。当中，律师会今早证实有收到投诉，但由于过往未曾处理过有关国家安全的投诉，未知所需时间，并补充，该会的纪律处理，不涉及「除牌」(吊销执照)，除牌与否须由独立的法定组织处理。

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而在律政司长通报已投诉通缉八名在外港人中两名有律师执业资格人士的翌日，行政长官李家超出席会议前表示，警方就悬红通缉八名身处外地的港人，已经收到一些资料，会继续收集情报，实行穷追猛打，强调执法必严；但他拒绝公开调查进度及细节。他再次呼吁公众视八名被通缉人士为「过街老鼠」，须避之则吉，若有情报则通知警方。

本身是资深大律师的律政司司长林定国，昨晚透过部门发稿，指当日已就郭荣铿和任建峰的行为，分别向香港大律师公会和香港律师会作出正式投诉。林认为，二人利用其专业身分，「企图增加其可信性及权威性」，抹黑香港的司法制度及法治丶诋毁香港的法官及检控官，推动和支持境外对中港人员作出制裁，其行为损害香港司法制度及整体利益，有违作为大律师及律师的基本操守，「行为极为不当」，建议两会按法例把有关事宜分别呈交可决定执照事宜的大律师或律师纪律审裁组跟进。

他声言尊重两大法律团体处理投诉和行业自我监管的机制，但相信两大团体「必定会严谨丶恰当丶及时和依法按既定纪律程序处理是次投诉。」

林定国今早出席律师会举办的论坛后没有回应传媒追问，而律师会会长陈泽铭则在会后回应传媒提问时确认收到一宗投诉，已展开既定程序处理，而处理会按保密原则进行，不会透露个案涉及人士的身份和内容，强调投诉个案未成立前，涉及投诉者仍是清白之人。

陈又说，该会过往从未处理过涉及国家安全的投诉，加上个案涉及的人士不在香港，书信往来需要一定时间，现时难以预计个案所需的处理时间。他补充，香港律师会一向根据守则及《法律执业者条例》对会员操守作出监管，但权力不包括「除牌」，一旦涉及「除牌」，须由独立的律师纪律审裁组处理。

曾当过律师会会长的立法会现届议员林新强今早在电台节目中估计，是次投诉处理可能要两年时间。他解释，律师会收到投诉后，会经内部调查及委员会讨论是否需要作出检控，在理事会同意调查结果后，再交由独立的纪律审查委员会调查，其间，被投诉人有足够时间答辩。如投诉成立，被投诉人将被吊销牌照及支付程序费用，但由于被投诉人现时不在港，追讨非常艰难，一般会先由律师会支付，再向律政司报销。

翻查资料，本身是大律师的前公民党立法会议员陈淑庄，因参与2014年「占领运动」而被裁定「煽惑他人犯公众妨扰」及「煽惑他人煽惑公众妨扰」两罪罪成，2019年时判囚8个月，缓刑两年。其后，大律师纪律审裁组接获投诉，并于今年4月裁定陈淑庄行为或致大律师职业名声受损，违反《行为守则》，下令谴责陈，并须向大律师公会支付14万港元讼费。其间，现已移居台湾的陈淑庄有透过法律代表向审裁组陈情。

有不愿具名的法律界人士向本台指出，律师会早在警方发出悬红通缉时已确认收到一名被通缉者的投诉，由于八人中只有任建峰是业务律师，律师会所收投诉应是指任建峰，在这情况下，律政司长高调投诉，一是表态，二是施压，因为投诉的处理和力度可以受很多因素影响，但律政司长已表明，两个律师会可按条例交大律师或律师纪律审裁组跟进，意味该投诉不可能在律师会内解决，至少要交可以决定是否除牌的纪律审裁组处理。

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