日本支持瑞典加入北约 岸田出发参加北约峰会

日本/北约/政治

日本内阁官房长官松野博一在11日的记者会上表示，日本支持瑞典加入北约的决定。松野博一指出：在俄罗斯入侵乌克兰导致国际安全环境日益严峻的背景下，鉴于志同道合国家之间合作的重要性，我们支持瑞典申请加入北约的决定。”

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此外，他还谈到了岸田首相11日起访问立陶宛出席北约峰会，强调有意通过宣布合作文件来进一步加强与北约的合作。

日本首相岸田文雄日本时间11日早晨离开日本，将于11日至14日访问欧洲，为期4天，他将出席在立陶宛举行的北约峰会，并与韩国、乌克兰等国举行单独首脑会谈，然后赴比利时参加日本与欧盟定期首脑峰会。

临行前，他对记者表示：“为了推进‘国际合作而不是分裂和对抗’这一广岛七国集团首脑峰会的成果，将以此次访问欧洲为契机，为建立一个以法治为基础的自由、开放的国际秩序，确认与志同道合的国家坚定不移地展开合作。

岸田首相表示：“我们希望在北约首脑会议上宣布一份日本-北约合作文件，以将日本与北约的合作提升到新的高度。”

由于乌克兰总统泽连斯基预定参加北约峰会，岸田将在立陶宛与泽连斯基举行会谈，这将是过去4个月内岸田与泽连斯基的第三次会面。岸田首相打算承诺支持乌克兰重建，包括清除地雷和恢复基础设施。

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