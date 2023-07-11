日本/北约/政治

日本支持瑞典加入北约 岸田出发参加北约峰会

日本内阁官房长官松野博一在11日的记者会上表示，日本支持瑞典加入北约的决定。松野博一指出：在俄罗斯入侵乌克兰导致国际安全环境日益严峻的背景下，鉴于志同道合国家之间合作的重要性，我们支持瑞典申请加入北约的决定。”

发表时间：

3 分钟
Le secrétaire général de l'OTAN 北约秘书长
Le secrétaire général de l'OTAN 北约秘书长 © YVES HERMAN / REUTERS
作者： 东京特约记者 楚良一
广告

此外，他还谈到了岸田首相11日起访问立陶宛出席北约峰会，强调有意通过宣布合作文件来进一步加强与北约的合作。

日本首相岸田文雄日本时间11日早晨离开日本，将于11日至14日访问欧洲，为期4天，他将出席在立陶宛举行的北约峰会，并与韩国、乌克兰等国举行单独首脑会谈，然后赴比利时参加日本与欧盟定期首脑峰会。

临行前，他对记者表示：为了推进国际合作而不是分裂和对抗这一广岛七国集团首脑峰会的成果，将以此次访问欧洲为契机，为建立一个以法治为基础的自由、开放的国际秩序，确认与志同道合的国家坚定不移地展开合作。

岸田首相表示：我们希望在北约首脑会议上宣布一份日本-北约合作文件，以将日本与北约的合作提升到新的高度。

由于乌克兰总统泽连斯基预定参加北约峰会，岸田将在立陶宛与泽连斯基举行会谈，这将是过去4个月内岸田与泽连斯基的第三次会面。岸田首相打算承诺支持乌克兰重建，包括清除地雷和恢复基础设施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

分享 :
继续阅读相同主题内容: