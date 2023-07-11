港警今天长时盘问罗冠聪家人

香港/罗冠聪

据香港当地媒体报道，香港国安警察周二带走了流亡活动人士罗冠聪的父母和兄弟进行审问，一周前，警方对罗冠聪等8人发出逮捕令并悬赏800万港币。

广告 继续浏览后续

据香港当地媒体报道，警方通缉香港活动人士的亲属接受警方讯问。路透社说，当地媒体援引未透露姓名的消息人士的话称，罗冠聪的亲属被从香港的家中带走接受审问，然后被释放。

上周，香港警方以涉嫌违反中国 2020 年在香港实施的国家安全法罪控而向八名海外活动人士发出逮捕令，罗冠聪是其中之一。

这是港警在发出逮捕令后首次对一名活动人士的亲属进行讯问，并悬赏 100 万港元（合 128,000 美元）以提供导致逮捕的信息。

香港亲北京领导人李家超最近表示，这八名活动人士应该像“过街老鼠”一样被对待，人们应该避免被牵连涉案或举报。

罗冠聪于2020年8月公开与香港家人断绝关系，并于两年前在英国获得政治庇护。

据当地媒体和消息人士称，上周，警方逮捕了已解散的政治团体“众志”的五名前成员，他们被指控经营一个在线商业平台，据称该平台被用来向劳提供经济援助。据直接了解此事的消息人士称，他们后来获准保释。

香港众志由罗冠聪和其他活动人士创立，但在国家安全法颁布后解散。这项安全立法被包括美国在内的各国政府批评为镇压工具。但北京表示，在2019年旷日持久的民主示威之后，该立法已经让香港恢复了稳定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅