秦刚称病了 多日未露面

中国/秦刚/王毅

中国外交部发言人今天告知说，中国外交部长秦刚因健康原因将不会出席本周在印度尼西亚举行的外交聚会。此前因秦刚多日没有出席重要场合，关于秦刚成为热议。

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中国外交部长发言人汪文斌在今天的例行新闻发布会上说，中国最高外交官王毅将代表中国出席在雅加达举行的会议，证实了路透社援引知情人士的话称王毅将代表秦出席的报道。

东南亚国家联盟（东盟）和中国的外交部长定于周四在周五的东亚峰会和东盟地区论坛之前举行会议。中国外交部发言人汪文斌说：“中国国务委员兼外交部长秦刚因健康原因无法出席本次东盟部长级会议。”

汪文斌没有详细说明。

秦现年 57 岁，去年 12 月接替王毅出任外交部长，最后一次公开露面是在 6 月 25 日，在北京，此前他会见了斯里兰卡、俄罗斯和越南的官员。

他的缺席并不是没有引起人们的注意。上周五，当被问及美国政治新闻网站Politico上的一篇文章时，中国外交部发言人表示，他“没有听说过”该报道，该报道文章援引了有关秦刚缺席的原因可能是健康问题的猜测。

据欧盟发言人表示，秦刚原定于上周在北京会见欧盟外交政策负责人博雷利，但中国通知欧盟“不再可能”举行会议后，会议被推迟。据熟悉该计划的消息人士透露，就在博雷利计划于 7 月 5 日抵达的前两天，欧盟才获悉推迟的消息。

美国国务卿布林肯也将于本周出席在雅加达举行的东盟会议，这为华盛顿寻求为大国之间恶化的关系提供底线之际与中国进行会谈的另一个机会。布林肯上个月在北京会见了秦刚和王毅，这是美国国务卿五年来首次访华。

路透社解释说，王毅是中国共产党的外交政策负责人，王毅地位高于秦刚，而秦刚作为外交部长，是政府的外交政策负责人。

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