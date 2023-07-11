遭指是中国间谍 一女子起诉英国军情五处

中国/间谍/英国

一名被英国国内情报机构军情五处贴上中国特工标签的女性正在起诉该机构，以求洗清自己的罪名。该女性的律师今天试图迫使军情五处披露为何向英国议会发出关于她的间谍指控的 警告。

广告 继续浏览后续

一女子起诉英国军情五处，因果机构称她是中国特工。据路透社今天报道称，军情五处于 2022 年 1 月发出有关名为 Christine Lee 的警报，指控她代表中国执政的共产党在英国“参与政治干预活动”。

英国下议院议长林赛·霍伊尔(Lindsay Hoyle)向议员们传达了军情五处的警报，他表示，军情五处发现Christine Lee“代表驻香港和中国的外国人向一些目标议员提供财务捐款”。Christine Lee否认了这些指控。目前正在伦敦法庭对军情五处采取法律行动，因涉嫌侵犯她的人权而寻求赔偿，但具体金额不详。

Christine Lee的律师托尼·穆曼周二告诉法庭，军情五处发出的所谓政治干预警报是“至少 80 年来”首次发出此类警报。该律师说，Christine Lee并不知道发出了任何此类警报，直到她看到媒体报道她“被贴上在英国的坏人的标签”。

该律师在法庭文件中表示：“在没有任何事先定罪的情况下，Christine Lee的声誉受到了严重的公开攻击。” “Christine Lee声称自己是国家行为的受害者，Christine Lee寻求保护自己的基本权利。”

路透社说，周二的听证会涉及Christine Lee向军情五处披露的申请，涉及该机构对她涉嫌干涉英国政治的各种事实调查结果。

军情五处的代表律师在法庭文件中辩护称，无需向Christine Lee进一步披露信息。该机构的律师罗斯玛丽·戴维森表示，发出政治干预警报是“为了保护议会民主免受外国政治干涉的威胁”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅