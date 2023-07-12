中国真要“上山下乡”？人民日报推崇却遭恶评

中国/上山下乡

中国青年失业率高涨之际，人民日报10日发文呼吁年轻人“到祖国和人民最需要的地方发挥光和热”、“从实际出发选择职业”，这篇署名“王继威”、题为“树立正确的就业观”的评论文章，10日在人民日报以“人民时评”的名义发出。

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据中央社今天报道称，中国权威的人民日报评论青年就业推崇下乡卫国但遭讥评如潮。众多网友却以“问题是没人需要我”、“是要我上山下乡打仗去吗”等语大加嘲讽。人民日报推崇的观点及文中对“乡村振兴”、“卫国戍边”的推崇，引发众多嘲讽及讥评，使此文被形容为象征言论失控的“大翻车现场”。

人民日报文章呼吁，到“祖国和人民最需要的地方发挥光和热”，不仅能留下“无悔的青春记忆”，而且将在基层磨砺中获得受用终身的精神财富，为走好职业生涯提供源源不断的滋养。越是志存高远，越需要脚踏实地。

中央社说，但这篇评论在微博、微信、抖音等网络平台发表后，除了一开始惯有的附和性回应，随即引来许多中国网友嘲讽及怒骂。有人表示，“到祖国和人民最需要的地方，问题是找不到工作，没人需要我”；有人则说，“从实际出发选择职业，工资只有3000块（人民币）我也认了，我够实际了呀”。

还有网友表示，“乡村振兴、当新农人、卫国戍边，不就是要我上山下乡打仗去吗”、“中国烟草肯定需要发光发热才能点着，就让我去发光发热吧”、“猫（躲）在办公室里写这种文章，真就不怕挨骂吗？”不少网友还把矛头指向人民日报，称“我想去人民日报上班行不？”、“正确的就业观，就是选择人民日报”、“这文章谁写的？我去人民日报帮他提公事包，哪怕提鞋都行”。

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