中国邀请普京10月访华 普京称是巩固关系好时机

俄罗斯/中国普京

俄罗斯总统府克里姆林宫今天称，俄罗斯总统普京对中国的访问已列入议程，克里姆林宫说，现在是巩固两国业已牢固的关系的好时机。

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克里姆林宫说普京的中国之行已“提上议程”。据路透社今天报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫在例行新闻发布会上表示，普京的访问日期将在最终确定后公布。他指出，“现在绝对是保持俄中双边关系高速发展的好时机。具体访问日期将商定，并将发出通知。与中国各个级别的对话仍在继续。”

俄罗斯决定向乌克兰派遣数万军队进行侵略战争，导致与西方的关系跌至冷战后的低点，但却进一步加强了与中国的经济、贸易、政治和军事关系。

就在俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日在乌克兰发起所谓的“特别军事行动”几周前，普京和中国国家主席习近平承诺建立“无限制”伙伴关系。习近平今年三月访问莫斯科，并与“亲爱的朋友”普京签署了一系列经济和其他协议。作为俄罗斯石油和天然气的主要买家，中国提早前交了一份文件，呼吁乌克兰局势缓和并最终停火，但基辅及其西方盟友拒绝了该计划，称这将锁定俄罗斯占领乌克兰领土的获益。

据佩斯科夫表示，普京预计访华期间，两国总统将重点讨论双边经贸合作以及全球问题。佩斯科夫还说：“基于莫斯科和北京对国际关系本质的相似看法，我们有非常非常好的进一步讨论的前景，最重要的是，进行建设性互动。”

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