克里布告本周日将访中国

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美国国务院周二稍晚宣布，美国气候特使约翰-克里将于本周日至下周三访问北京。法新社说，这是几个星期内美国高级官员第三次访问中国。这也将是美国前国务卿克里自被美国总统拜登任命为气候变化特使以来第三次访华。

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据美国国务院在一份公告中说：“在与中国官员的会晤中，美国气候特使克里将寻求与中国就应对气候危机问题进行接触。” 据该公告称，克里将聚焦讨论 "提高气候法规的雄心和执行力度"，以及 "推动将于今年年底在迪拜举行的COP28取得成功"。

此行于上周宣布，但没有给出确切的时间表。

法新社说，中美两国在数月的紧张关系后恢复贸易对话。美国国务卿布林肯上月访问了北京。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）上周也访问了北京。

这也将是美国前国务卿克里自被美国总统拜登任命为气候变化特使以来第三次访华。

据克里上周告诉《纽约时报》说，"中国和美国是世界上最大的两个经济体，也是最大的两个排放国。显然，我们有特殊的责任找到共同点。"

法新社说，中国生态环境部也确认了克里的访问事宜，并表示双方将 "就合作应对气候变化深入交换意见"。

拜登政府认为，气候变化是两个竞争激烈的大国可以合作的领域之一。去年夏天，中国中止了气候谈判，以抗议美国众议院前议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾。

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