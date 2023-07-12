加国降低港人「救生艇」门槛 当地工作一年即可申请永居 四会望延长计划

加拿大/香港

在香港人才外流未止之际，加拿大进一步降低为香港人而设的「救生艇计划」的门槛，撤销「Stream B」（B类工作移民计划）的大专毕业学历限制，即藉「计划」移居加国并持有「开放式工作签证」(OWP)者，工作一年后便可申请永久居留权，下月15日起生效。该国移民部长弗雷泽（Sean Fraser）认为，这是双赢安排；而四个当地港人组织亦认为，新修订可吸引更多港人申请到加国定居，但就促请当局放宽因参加反修例运动而难以获得警方发出「良民证」的要求，以及延长「计划」至2026年以后。

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按现行规定，持开放式工作签证到加拿大的港人，若要透过B类工作移民计划申请永久居留权，必须具有「5年内在认可课程的专上院校毕业」的条件，身兼加拿大多元及包容事务部长议会秘书的亲共国会议员蒋振宇在当地时间周二(11日)代表移民部长弗雷泽公布，上述学历规定将会取消。

他又说，今次放宽不单令「开放式工作签证」持有人受惠，持「工作假期」或其他工作签证的香港人，只要在加拿大工作满一年，都可以经「Stream B」申请永久居留。

此外，当局亦简化申请手续，申请人日后毋须提交学历证明。

弗雷泽室外交部的新闻稿表示，撤销学历限制是双赢安排，既可令更多需要支援的港人到加拿大，亦可让当地企业获得具经验的人力以填补劳动力缺口，更可确保人才不会受困于学历，造就加拿大继续成为一个多元而繁荣的国度。

港加联丶温支联丶沙省香港同行及温哥华香港协进会等四个团体欢迎当局放宽门槛，但救生艇计划在2026年8月底便会失效，希望加国延长此政策至2026年以后，令更多港人可以申请成为加拿大永久居民。

港加联：和平示威被港警登记但未起诉者难获「良民证」又无法提证

四会亦留意到，申请来加的港人面对的最大障碍是提供由香港警队发出丶俗称「良民证」的无犯罪纪录证明书及示威者的犯罪纪录。但众所周知，自2019年以来，港府按政治需要而任意以暴动丶非法集结丶洗黑钱丶煽动等罪名作出检控，不少人难以获得港警发出「良民证」，期望移民部可接纳这些无法提供「良民证」或前述「罪行」纪录的申请。

港加联发言人黄冠能向本台进一步指出，部分申请人可能曾在示威中被登记但未被起诉，以致未能成功申请「良民证」，虽然官员强调不会因为港人曾参与和平集会和游行被捕而拒绝其申请，但执行时却要求申请人解释，而这会有一定困难，一是申请被拒时不知道可以解释，二是即使解释，亦难以提供证据。他表示，会继续与其他友会继续争取加国移除港人移民加拿大的不必要障碍。

另外，香港监察研究及政策顾问高文森(Sam Goodman音译)亦在推特发帖，称对修订感到十分高兴，认为这将有利年轻港人取得加拿大永居权，期望这可为更多港人提供一条生路，让他们在加国找到避风港。

加拿大于2021年6月1日落实「香港人救生艇」计划，有效期至2026年8月31日。截至今年4月30日，加拿大已接纳3122名循此计划两个途径申请永居的港人，但有学历要求的「Stream B」，申请人数只有764人，不及「Stream A」的三分之一。当加拿大2月宣布放宽「开放式工作签证」的毕业年期限制至十年时，不少在加港人组织要求取消「Stream B」的学历限制。

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