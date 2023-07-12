北约：中国正在迅速扩大其核武库并使其多样化

核打击能力

中欧 – 北大西洋公约组织7月11日发表一份措辞强硬的公报表示，中国以其"野心和胁迫政策"挑战北约的利益、安全和价值观。这份公报也对中国的核打击能力表示关切。中方则回应称，北约峰会公报涉华内容罔顾基本事实，刻意抹黑中国。

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在 2022 年 6 月马德里峰会上发布的最新战略概念中，北约不仅将俄罗斯描述为“对欧洲大西洋地区和平与稳定的最重大和直接威胁”。 北约还曾谴责中国实施的“强制性政策”，以及其战略、意图和军事体系强化的“模糊性”。 并指出“其混合或恶意网络行动、敌对言论和虚假信息活动针对盟国并破坏联盟的安全”。

然而，马德里峰会的最终宣言只提到了一次“中华人民共和国”。 这就是将其归为“系统性竞争对手”，他们“试图破坏基于规则的国际秩序”。 无论如何，北约2022年战略构想已经阐述了要点。

一年后，在 31 个成员国在维尔纽斯（立陶宛）召开峰会之际，北约对北京的态度变得更加强硬。 至少从表面上看……因为7月11日北大西洋理事会会议结束时各国元首和政府首脑发表的新闻稿，逐字逐句地重复了涉华战略构想的段落。 有两个很大的区别。

事实上，文本谴责了中俄之间“加强战略伙伴关系”，以及两国旨在“破坏基于规则的国际秩序”的“企图”。 这“违背了北约成员国的价值观和利益”。

北约领导人还呼吁中国谴责俄乌战争，并避免以任何方式支持俄罗斯的战争努力。

声明表示，中国作为联合国安理会常任理事国应发挥建设性作用，谴责俄罗斯侵略乌克兰的战争，不要以任何方式支持俄罗斯的战争努力，停止附和俄罗斯关于乌克兰和乌克兰的虚假言论。北约对俄罗斯侵略乌克兰的战争负有责任，并遵守《联合国宪章》的宗旨和原则”。

然而，马德里峰会上没有提及的另一点现在却受到特别关注。 事实上，中国核能力的不断增强正引发一些问题。

北约国家元首和政府首脑强调，中国“正在稳步发展其核武库并使其多样化，获取更先进的弹头和运载系统以建立核三位一体，但没有真正努力提高透明度，也没有真诚地寻求实现军备控制或裁减”。

北约补充道：“我们反对任何以民用计划为幌子生产或协助生产用于军事目的钚的企图，因为这违背了《不扩散核武器条约》的目标。“我们敦促中国参与有关降低战略风险的讨论”以及“通过提高其政策、核武器计划和能力的透明度来努力实现稳定”。

斯德哥尔摩国际和平研究所 [SIPRI] 的数据证实了五角大楼的数据，中国核武库的规模在四年内增加了 40% 以上，目前拥有 410 枚核武器（2019 年曾为 290 枚） 。

与此同时，中国人民解放军建造了数百个发射台，可能是为了容纳DF-41和DF-31AG洲际弹道导弹。 除此之外，中国09​​6型弹道导弹核潜艇[SNLE]舰队也在扩张……只有由老式H-6组成的战略轰炸机舰队目前似乎正在撤退。

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