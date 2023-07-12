南海仲裁7周年 菲律宾庆祝 中国续称不承认

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菲律宾活动人士于2023年7月12日在菲律宾马尼拉大都会马卡蒂市聚集在中国领事馆外，纪念菲律宾在联合国南海仲裁裁决中战胜中国7周年。中国外交部周三表示，中国不接受也不承认菲律宾南海仲裁庭自2016年起作出的裁决。路透社说，该南海裁决认定北京对几乎整个南海的主权主张毫无根据。

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中国今天表示不接受菲律宾2016年南海仲裁案的胜诉。

路透社今天报道称，七年前，菲律宾赢得了一场具有里程碑意义的仲裁案，该案使中国在南海的广泛主张无效。南海海域因每年有价值约 3 万亿美元的海运货物经过而凸显地缘政治战略意义。。

中国外交部周三还表示，不接受基于该裁决的任何索赔或诉讼。

中国外交部新闻发言人汪文斌在例行新闻发布会上表示，仲裁庭的裁决违反了国家同意原则，超越了审理权限，歪曲了法律。

路透社引据《日经亚洲》消息，为了庆祝南海裁决7周年，菲律宾周三推出了一个网站，其中包含有关马尼拉对北京仲裁获胜的“官方信息”。

据维基百科称，南海仲裁案，指菲律宾共和国以中华人民共和国在南中国海（菲律宾称西菲律宾海）中菲争议海域基于“九段线”的海洋权益主张及近年的海洋执法和岛礁开发活动已违反《联合国海洋法公约》（UNCLOS）为由向国际海洋法法庭提出，再由时任国际海洋法法庭庭长柳井俊二与菲律宾根据《联合国海洋法公约》附件七任命仲裁人并委请常设仲裁法院提供场地和秘书服务的临时仲裁庭对中华人民共和国提起的仲裁案。

2013年2月19日，中国正式拒绝参与仲裁案，称中国于2006年根据公约第298条作出的声明排除了该公约规定的争端处理机制在海域划界等问题上对中国的适用，并认为“此案所涉争端实质上是超出公约调整范围的领土主权和海域划界问题，故仲裁庭对此案无管辖权”。

2014年12月7日，中国发表立场文件阐释在南海仲裁案管辖权问题上的立场。

2015年7月7日，仲裁庭举行首次听证会；而中华人民共和国外交部同时发表声明，不承认仲裁庭对此案的司法管辖权，也拒绝菲律宾任何形式有关此案的和解提议。10月29日，仲裁庭正式裁定对此案菲律宾提出的7项诉求拥有管辖权，并将对菲律宾其他诉求的管辖权裁定留待审理时作出[。

2016年7月12日，在中国缺席的情况下，仲裁庭公布仲裁结果，支持菲律宾在此案相关问题上的几乎全部诉求[。仲裁庭5名仲裁员一致裁定，在《联合国海洋法公约》下中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。仲裁庭还认定中国在南海的填海造陆“给环境造成了不可挽回的损失”，并要求中国停止在南海的活动。

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