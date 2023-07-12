台媒再爆台湾研发生物战剂左证 总统府称与中国操弄假讯息模式吻合

美台/生化武器

联合报日前报导，台湾国防部曾在一项秘密会议中报告，美国曾要求台湾研发生物战剂能力。今天联合报进一步刊登此一秘密会议的会议记录全文的照片，作为左证，但台湾总统府和行政院今天仍全盘否认曾召开此一会议，并指出与中国操弄假讯息模式吻合，要求联合报道歉。美国国务院也表示，此一报导毫无事实根据。

广告 继续浏览后续

台湾总统府今天发布新闻稿指出，联合报再度报导「南海工作会议纪录全文」，谎称美国施压台湾研制生物战剂，但台湾不会也没有发展生物战剂的计划，联合报应立即更正报导并向民众致歉。

联合报日前报导指出，台湾曾在2022年6月23日与2023年1月9日，两度由当时的行政院长苏贞昌主持代号为「南海工作会议」的秘密会议；2022年那次的会议纪录显示，台湾国防部代表说，「依美方要求我国研发生物战剂能力，规画设置新建生物安全第四等级实验室（P四），国防部已完成规画，美方将派员协助审查规画案，针对不足或需改进之处提出意见，本部将赓续执行管制办理」。会议记录还显示，主席苏贞昌曾告诉在场官员，「P四实验室与发展无人机，是美国的要求，蔡总统非常重视，请国防部必须依进度，管制执行，以提升国防能力。」

今天刊登的秘密会议全文则显示，讨论议题包括黑心快筛试剂进口问题，农渔产品销往大陆遭受阻碍、天弓三型飞弹与爱国者飞弹战备问题，以及战机、直升机意外频传的问题等，最后才讨论到美方要求台湾研发生物战剂能力，设置P4实验室，国防部说，已完成规划。

总统府发言人林聿禅表示，所谓「南海工作会议纪录全文」内容破绽百出，除了根本没有这项会议外，文件格式也不是行政院会议的惯用格式，多处用字遣词更非台湾常用，相关样态与近期中国透过造假公文书，操弄假讯息的模式完全吻合。

她说，尤其过去两年北京也屡次指控他国「发展生物战剂」，用以操弄国际舆论，这次的操作更显得疑点重重。

行政院发言人林子伦则表示，报载的秘密会议当天，是行政院第3808次院会时间，院长需主持院会，行政院及苏贞昌前院长也没有报载的相关会议，因此不存在媒体刊登的所谓会议纪录。

其次，报载会议纪录使用「本党」字眼，行政院也说，这与行政院相关会议纪录语法不合，若干内容有多处谬误，甚至明显类似中国党政一体思维，造假情形可见一斑。

行政院说，台湾相关单位及美方已多次澄清，双方都遵守「禁止生物武器公约」，并没有违背公约、研制生物战剂的情事，相关媒体不顾多方澄清，在未经任何查证情况下，执意持来路不明的文件内容持续混误舆论，令人感到不解与遗憾。

中央社今天也取得美国国务院一位不具名发言人的回应指出，报导毫无事实根据，美国全面遵守「禁止生物武器公约」（Biological Weapons Convention，简称BWC）义务，本身既未研发也未持有类似武器，更不支持任何人这么做。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅