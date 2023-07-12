台湾“特定”媒体不实信息成中国泛滥攻击内容

台湾/特定媒体

台湾官方以及美国当局竭力驳斥澄清的“南海工作会议纪录全文”指控美国施压台湾研制生物战剂信息，正在成为中国大陆群起滥用攻击台湾，美国以及台美关系。自由时报今天报道称，台媒控美施压台湾研发生物战剂，台湾国安人士警告：已成中国内容农场。

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台湾官方罕见点名的联合报，该平面媒体以“南海工作会议纪录全文”报导指控美国施压台湾研制生物战剂，被总统府驳斥以捏造文件继续不实报导，美国国务院也否认此事；国安人士指出，面对府院等相关部会及美方的驳斥，该媒体仍不愿修正，并在短时间内成为中国各大新闻网站内容农场。

据台湾国安人士观察指，中国环球时报，北京日报、视频影音等相关官媒、网媒连续2天炒作扩散。其中环球网标题：“美竟要求台湾研发生物战剂？台媒：民进党盲目亲美，毁弃该有的良知”、搜狐网：“研发“生物战剂”？台媒曝：美国向台湾提出了一个丧心病狂的要求”、网易：“台媒消息：美国要求建立“病毒实验室”，用“生物战剂”谋独”，将该媒体信息做成耸动标题推播。

台湾国安人士推论，中共文字推动只是个起头，接着还会转为影音画面，今（12）日福建省广播旗下节目《今日海峡》，影音频道就有相关内容，可以相信在短时间内节目内就会被剪成短影音，经由特定人士协助大量扩散。

据台湾国安人士说，其实类似手法已经不是中国第一次操作。以最近3年为例，2021年5月18日，中国外交部发言人赵立坚在记者会声称美军向韩国运入生物战剂，美国军方利用境外实验室从事生物军事化活动，批评美军隐瞒真相。

据台湾国安人士再举例说，2022年3月，赵立坚多次在中国外交部记者会指美国在乌克兰有数十个生物实验室“存储了大量危险病毒，俄罗斯还在军事行动中发现，美国利用这些设施开展生物军事计划”。接着则是今年，台湾媒体的生物战剂不实新闻刊出后，中国环球时报、北京日报、影音等相关官媒、网媒连续2天炒作扩散。

该报引述台湾国安人士指出，中方惯性操作美国生物战剂谣言，美国白宫、国务院、驻联合国代表等已多次公开驳斥。纽约时报并曾引述专家指出难得看到北京“以如此大的规模扩散一个阴谋论”。

该人士分析，该媒体这次刊登不实会议记录报导，内容与今年5月中国微博与台湾网络平台，流传台湾国防部造假公文谎称：“美国在台协会协请我部协同印太区域行动，于泰国网络传播…”。两次认知攻势都指向操作台美矛盾，在目前的区域竞争关系当中，哪一方可以借此得利不言而喻。

根据稍早自由时报引述台湾外交部驳斥该“特定媒体”称，台湾外交部批评，少数特定媒体自去年开始，就以无中生有、移花接木的报导方式，企图在国际地缘政治动荡、亟需政府与人民团结一致对外之时，或见缝插针、断章取义，或引用无法证实来源之消息，制造耸动新闻。

据台湾外交部详列，相关报导包括“蓬佩奥来台为Anarock公司争取台湾公部门的退抚基金、劳退基金投资”、“美国联邦参议员访台是为强销波音787客机”、“美国国会近两年通过的友台法案包藏祸心”、“拜登政府有毁灭台湾计画”、“台湾学人计画是美国监军团”、“我政府迎合美国炸毁台积电”、“我驻美代表处签约公关公司以‘台湾共和国’名义对美游说”、及“AIT抢学校用地进行扩建”等。

该报称，台湾外交部痛骂，相关报导屡次无端攻击政府致力于提升台美关系及拓展外交空间的努力，斑斑劣迹，罄竹难书。外交部再次呼吁，少数特定媒体人士甘做统战假讯息的在地协力者，不仅让该等媒体本身数十年来的努力付之流水，也让台湾引以为傲之新闻自由环境蒙尘，更将严重损害我国国家利益。

据台湾外交部表示，盼该等媒体人士找回新闻从业者的初衷与良知，外交部并再次提醒国人务必提高警觉，加强对各种媒体平台内容的识读能力，并善用事实查核机制，切勿轻信或传播错假讯息，以慎防敌对势力对台湾进行认知作战。

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