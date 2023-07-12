新西兰加入 与澳大利亚齐促公布所中秘密警务合作条款内容

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澳大利亚和新西兰敦促中国披露与所罗门群岛签署的一项新协议的细节。上述两国称中国政府施加影响的最新企图有可能加剧南太平洋的紧张局势。

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所罗门群岛总理马纳塞赫-索加瓦雷（Manasseh Sogavare）本周访问北京期间与中国签署了一系列协议，其中包括一项允许中国在所罗门群岛维持警力至2025年的协议。

据法新社今天称，自2019年所罗门群岛与台湾断绝关系以来，中国一直密切关注着所罗门群岛，承诺提供大量援助并资助重要基础设施的建设。

澳大利亚外长黄英贤的发言人周二表示，澳大利亚担心所罗门群岛与中国的合作计划将 "招致进一步的地区争夺"。该发言人还说：“所罗门群岛和中国应立即公布该协议内容，使该合作对澳大利亚和该地区的意图透明化，以便太平洋大家庭能够共同考虑应对该协议对我们共同安全的影响。”

新西兰外交部今天也表达了类似的愿望。新西兰外交部发言人周三表示：“我们希望公布协议文件内容，以便我们了解协议对本地区安全的全面影响。”

所罗门群岛是太平洋地区最贫穷的国家之一，在2022年与中国政府签署了一份庞大而模糊的安全协议后，出人意料地成为中美外交角力的中心。

中国和所罗门群岛都否认该协议将导致建立永久性的中国海军基地，但协议的细节从未被披露。

今年2月，美国在霍尼亚拉使馆关闭30年后重新开馆。尽管所罗门群岛总理一再强调他的国家是 "每个人的朋友"，但中国国家媒体公布的一段视频显示，他在抵达北京后告诉中国官员称 "我回家了"。

所罗门群岛反对党代表Peter Kenilorea Junior说，他有一种 "直觉"，所罗门群岛总理希望拉近该国与中国的关系。该反对党领袖对澳大利亚广播公司（ABC）说："这个选择是很久以前就做出的。他来到中国并说'我回家了'，这一点非常明显"。

据法新社说，本周早些时候，中国国务院总理李强对所罗门群岛总理决定与台湾断交继而转向北京表示祝贺，称赞这是一个 "与时俱进的好决定"。

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