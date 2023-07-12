美国三度延长对港紧急状态令一年　称《国安法》下的香港对美国威胁持续

美国/香港/国安法

美国白宫宣布，延长因应《港区国安法》实施对香港颁布的紧急状态多一年，直至明年7月14日，称这是考虑到中国从根本上破坏香港自治造成的香港局势会持续对美国构成不寻常的威胁。根据这项命令，美国会暂停或取消给予香港的特殊与优惠待遇。

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白宫指总统拜登（Joe Biden）在当地时间周二(11日)作出上述宣布，指时任总统特朗普(中国译川普)於2020因应香港情势而根据第13936号行政命令宣布国家进入紧急状态的情况须予延长一年，拜登解释，有关香港的局势，包括中国最近从根本上破坏香港自治的行动，继续对美国的国家安全丶外交政策和经济构成不寻常和非同寻常的威胁，其大部分来源在美国境外，因此有必要延长紧急状态。

美国前总统特朗普於2020年7月14日，因应中国人大常委会自行决定并通过在港实施《港区国安法》，发布对香港的紧急状态命令，以应对相关风险。现任总统拜登上任後延续有关做法，今次是第三度延长。

当年特朗普同日签署生效的，还有《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），明言香港自始不能获得在1997年前便已享有的待遇。

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