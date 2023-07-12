美国官方就南海仲裁案7周年发声明 称仲裁对菲律宾与中国均具法律约束

美国/菲律宾/中国/南海/南海仲裁

美国官方今天就南海仲裁7周年案发表声明，称今天是根据1982年《海洋法公约》组成的仲裁庭坚决驳回中华人民共和国（PRC）扩张性南海海洋主张的七周年纪念日，这些主张包括中国对仲裁庭确定为菲律宾专属经济区和大陆架一部分的区域以及其中任何资源的主张。美国称仲裁有法律约束力。

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就菲律宾-中国南海仲裁案仲裁庭裁决七周年，美国官方的新闻声明称，根据《海洋法公约》条款，该裁决是最终裁决，对菲律宾和中华人民共和国具有法律约束力。

该声明说，美国重申在2020年7月13日所宣布关于南海海洋主张的政策。美国继续敦促中国政府使中国的海洋主张符合1982年《海洋法公约》所体现的国际法；停止对在各自专属经济区内合法作业的声索国船只的例行骚扰；停止对各国勘探、开发、保护和管理自然资源的主权权利的破坏；停止对在该地区合法作业的国家的航行和飞越自由的干涉。

美国还称将继续与盟友和伙伴合作，推动建立一个自由开放的印度洋-太平洋地区，一个和平并以尊重国际法为基础的地区。

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