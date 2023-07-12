英官批港警针对罗冠聪「不可接受」更新警示指海外人士亦可因《国安法》被以言入罪

香港/政治

就不同香港传媒指警方国家安全处人员昨(11日)晨把被通缉的海外港人罗冠聪的父母兄长带返警署查问数小时，罗冠聪指，警方称相关人士「 『协助』(他)之说纯属无稽」。事件亦引起英国政坛关注，该国外交部国务大臣卓雅敏(Anne-Marie Belinda Trevelyan)批评称，试图通过针对罗冠聪在港家人来传播恐惧和迫使民众噤声是不可接受的；而英国外交部亦因应港警就《港区国安法》的执法行动更新其旅游警示，指该法有域外效力，发表或支持批评中港当局的言论，可被检控。

英国外交部国务大臣卓雅敏(小图)对香港警方针对罗冠聪家人大表不满, 罗离港后自言己与家人断绝关系, 此图是2018年母亲节时上载 2023年7月12日

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在香港警方国安处于本月3日悬红通缉八名身处海外的民主派人士后，英国外交部于当地时间周一（10日）更新对港旅游警示，明言是特别因应《国安法》而行。更新版的旅游警示指出，该法具有域外效力，对所有国籍及居住地人士或组织均一律适用，包括在英国的行为；而支持涉及违反国安法者，同样有可能遭国安法检控。

新警示更警告，国安法可导致以言入罪。新警示明确指出，任何人发表或支持批评香港及中国当局的言论，包括在网上或社交平台上表达的，「可能会被视为国安法所属罪行，并导致在香港被检控」。英国早前的旅游警示只是说，发表相关言论可能惹来香港警方的注意。

英国：持中英国籍者在港难获领事协助

新旅游警示又进一步阐释香港落实中国不承认双重国籍的含义，指拥有中国和英国国籍者，即使以英国护照入境香港，亦会被当局视作中国公民看待，在这情况下，英国驻港总领事馆可能无法向有关人士提供领事协助。

英国的相关取态与美国和日本略有分别。根据香港和外地媒体报道，中国外交部驻港公署曾致函多国驻港领事馆，强调「外国领事官员无权探视任何在香港特区遭拘押的中国公民」，因为中国法律不承认双重国籍。《日经亚洲》更引述日本和美国驻港总领事馆作出反驳，敦促港府遵守《维也纳领事关系公约》和有关的双边协议。

罗冠聪：家人协助之说是无稽之谈

在英国更新旅游建议后翌日，港警于清晨6时许到被悬红通缉的罗冠聪其在港家人家中

，逗留数小时后，分别带走罗的父母及兄长问话，三人其后获准离开，未有被捕。NOW新闻引述消息人士称，国安处人员查问他们有否向罗冠聪提供经济援助，以及是否作为他在香港的代理人。

现已取得英国政治难民身分的罗冠聪，今早在其脸书发帖，指「就近日香港警方一系列行动，我可以肯定地说：相关人士与我完全没有金钱往来，我的工作与他们无关，『协助』之说纯属无稽。」

翻查资料，罗冠聪早在2020年中《国安法》实施后已公开表示，离港后已没有联络亲人，宣布正式与他们断绝关系，不再往来。他又说，其所有海外倡议工作都是以个人身分而行，没有与任何人有政治联系，也没有受薪或收受任何利益。

中国反对英国官员之言 斥为颠倒黑白

英国负责印太地区事务的外交丶联邦及发展事务国务大臣卓雅敏亦在香港警方行动后在推特发帖，指试图通过针对罗冠聪在港家人来传播恐惧和迫使民众噤声，是不可接受的，强调英方不会容忍中方试图藉恐吓英国个别人士并使之噤声，会由始至终捍卫表达自由的权利。

中国驻英大使馆同日以答记者问的方式，不点名地批评卓雅敏的说法，指英方官员的有关言论是颠倒黑白丶倒打一耙，粗暴干涉中国内政和香港法治，中方坚决反对。发言人重申，香港是法治社会，警方依法办案是无可指摘，又敦促英方停止干预中港事务。

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