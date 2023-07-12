香港赋权公诉可向最高法院提上诉 将获判无罪国家安全法涉案者续监在牢中

香港/国安法

香港最新赋权检察官现有权就国家安全案件中的无罪判决向最高法院提出上诉，致使被告可继续被拘留。

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据法新社今天报道称，根据新的修正案，如果被控违反《国家安全法》的被告被最高法院宣判无罪，检察官可以对裁决提出上诉并要求重审。如果上诉获准，最高法院将重新审判，新的判决将推翻之前的判决。

在此之前，香港检察官不能对某些无罪判决提出上诉，因为英国殖民时期遗留下来的法律规定禁止因同一罪名对某人进行两次审判。

香港律政司司长周三在亲北京议员主导的香港立法会通过一项法后说，新的司法措施"防止可能出现的司法不公"。

新的修正案还对媒体报道上诉事件施加了限制，称以"确保公平审判"。

据香港政府官员表示，被告的上诉权保持不变。

根据《国家安全法》，大多数被告目前都被关押在拘留所，即使他们的审判还有几个月才开始。

香港大学法律专家西蒙-杨(Simon Young)认为，检察官的这些新权力引发了"对被告被长期拘留的担忧"，如果检察官对被告无罪释放提出上诉，被告就必须等待新的审判。

中国政府在大规模民主抗议活动后于2020年实施了《国家安全法》，香港数十名活动人士和反对者因被指控违反该法而被拘并等待审判。

法新社说，迄今为止，已有79人根据该法被定罪。

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