中国上半年外贸增2.1% 增幅疫情爆发後最小 官称下半年增长有较大压力

中国撤销防疫措施未能令进出人贸易受惠，根据官方数据，今年首六个月的进出口总货值突破20万亿元人民币(下同，折合约2.52万亿欧元)，按年升2.1%；升幅是疫情爆发後最低。不过，海关总署认为，当前中国外贸发展总体平稳，但面对全球经济复苏乏力，下半年外贸稳增长仍面对较大压力。

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中国海关总署今(13日)早在记者会上公布外贸数据，以人民币计价，今年首六个月进出口总值20.1万亿元，按年升2.1%；其中，出口11.46万亿元，按年升3.7%；进口8.64万亿元，按年跌0.1%。上半年累计贸易顺差达 2.82万亿元人民币。

翻查资料，中国进出口总值2022年上半年的按年升幅是9.4%，2021年同期增幅是27.1%，而2020年同期则因与2019年未进入疫情的基数相比而出现3.2%的跌幅。但中国今年起撤销防疫措施限制，外质增幅却不及过去两年仍受疫情影响的年份。当中，出口升幅更差，今年的3.7%增幅较过去两年同期增幅的13.2%(22年)丶28.1%(21年)低。

不过，海关总署发言人丶统计分析司司长吕大良指出，虽然近期外贸表现较缓慢，但按季及按月的表现仍录得增长，而上半年的进出口总值同比增加4000多亿元，认为外贸发展总体平稳，强调中国经济整体回升向好，已稳住进出口规模，总体表现符合预期。他又提到，总值20.1万亿元的外贸数额规模创下历史同期新高。

对东盟丶欧盟外贸升 惟美国大跌8.4%

按地区划分，对第一大贸易夥伴东盟的进出口货值达 3.08万亿元，按年增长5.4%；对欧盟进出口2.75万亿元，增长1.9%；对美国进出口2.25万亿元，按年下降8.4%。期内，对「一带一路」沿线国家进出口增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点；对RCEP(区域全面经济夥伴协定)其他成员进出口的增长亦有 1.5%。 按商品划分，上半年仍以机电产品出口为主，占出口约59%。

展望下半年，吕大良表示，既有压力，亦有信心，因为目前全球经济复苏乏力，贸易投资放缓，单边主义丶保护主义和地缘政治等风险上升，主要发达经济体通胀仍处於高位，外需减弱等不利因素持续下，中国外贸稳增长仍面临较大压力；但中国经济韧性强丶潜力大，长期向好的基本面没有变，相信刺激措施会持续发挥效力，有信心实现进出口促稳提质的目标。

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