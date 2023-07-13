中国官方报出口继续减缩 分析指复苏乏力

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根据中国官方今天周四发布的数据显示，中国 6 月份出口出现连续第二个月收缩，而进口也显示依然疲弱。法新社称，这是中国经济复苏乏力的最新迹象。

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中国 6 月份出口连续两个月收缩，而进口也呈疲弱，但历史上，中国的出口一直是中国经济的关键增长杠杆。中国进出口除了3月和4月出现短暂反弹外，中国对海外销售额自2022年10月以来一直在持续下降。

根据中国海关公布的美元数据，6月份报告减缩：出口同比下降12.4%。 该数据超过彭博社调查的分析师预计，-10%。 5月份，中国出口同比报萎缩7.5%。

据法新社说，美国和欧洲经济衰退的威胁，加上通货膨胀，导致近几个月国际对中国产品的需求减弱。 与此同时，中国官方指控国际贸易“单边主义、保护主义、地缘政治等风险有所上升”，对中国贸易产生“直接影响”。

去年年底之前，中国“清零”健康限制严重限制出口导向型企业。中国最终是在12月取消了大部分严厉的清零措施，为经济活动逐步复苏铺平了道路。 但是至此中国经济仍然脆弱，并且在近几个月来显示已经失去动力。

中国的进口在 6 月份经历了连续第八个月下降（一年内减少6.8%），显示国内需求疲软。，超过5 月份的收缩（-4.5%）和彭博社调查的分析师的预测（-4.1%）。

法新社说，中国的贸易顺差6月仍报702亿美元（629亿欧元），而一个月前为658.1亿美元。 这些贸易数据反映中国疫情后复苏缺少动力。

中国将于下周一发布第二季度的经济增长数据。

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