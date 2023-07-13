中国持续被指干预加拿大选举 特鲁多政府压力大

加拿大/中国/干预选举指控

有关中国政府涉嫌干预加拿大政治的一系列公开披露对加拿大总理特鲁多领导的政府造成冲击，促使反对党政客和专注于中国的分析人士呼吁对外国在加拿大境内进行干预的威胁加强监控，并对涉嫌干预的行为展开全面调查。

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据华尔街日报今天报道称，加拿大总理特鲁多领导的政府正在商谈成立一个委员会，调查中国政府如何对加拿大华裔选民施加影响。

最新的这波担忧源于加拿大前保守党领袖奥尔图(Erin O'Toole)的爆料，他称，加拿大安全官员最近告诉他，中国政府曾试图阻挠他在2021年大选中取代特鲁多当选加拿大总理。

奥尔图在5月下旬向加拿大国会发表的一次讲话中以及在随后接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时都表示，他被告知中国共产党向加拿大的代理人提供资金，以开展反对他和保守党的竞选活动。奥尔图说他还被告知，代理人使用中国的即时通讯应用微信来散播有关加拿大保守党竞选承诺的不实信息，而且官员还暗示中国曾试图劝阻至少一个选区的民众不要投票。

据奥图尔指控，“我听取的情况介绍清楚地表明，中方曾协调在加拿大采取行动，”奥图尔接受《华尔街日报》采访时还表示，“我认为，从其中的部分行动看，我们只是看到了冰山的一角。”他还称，在此次竞选活动期间，他的团队“在10至15个选区发现了干扰行动的蛛丝马迹”，主要集中在多伦多以及不列颠哥伦比亚省的温哥华。

加拿大安全情报局(Canadian Security Intelligence Service)的一位发言人证实，奥图尔曾听取有关潜在外国干涉威胁的情况汇报，但该发言人不愿透露详情。

奥图尔和一些前加拿大政府官员表示，与美国、澳大利亚和英国不同，加拿大没能采取诸如外国代理人登记等措施来威慑代表中国共产党行事的代理人。作为加拿大印太战略转变的一部分，加拿大去年底表示将对中国政府采取更加强硬的立场，称中国是一股破坏性全球力量。

据华尔街日报称，在奥图尔发表上述言论之前，加拿大5月份驱逐了一名驻多伦多的中国外交官。加拿大外交部长乔利(Melanie Joly)表示，该外交官被勒令离境，之前加拿大内阁成员获悉，这名外交官涉嫌下令香港有关部门监视并可能恐吓一名加拿大议员在香港的亲属，该议员对中国政府对待维吾尔族穆斯林的方式持批评态度。

作为回应，中国驱逐了一名驻上海的加拿大外交官。特鲁多当时表示，加拿大不会被吓倒，加方将“采取一切必要措施保护加拿大人不受外国干涉”。

中国驻加拿大大使馆发言人否认有关中国干涉加拿大内政的指控，称这些指控是无稽之谈，中方从不干涉加拿大内政，包括其选举过程，也毫无兴趣这样做。

据该报道，特鲁多最初抵挡住了对干涉指控进行正式调查的呼吁，此前，加拿大媒体《环球邮报》(The Globe and Mail)今年早些时候详细报道了国家安全官员在情报报告中对其认定的中国牵头干预2021年大选活动的担忧。

今年3月，特鲁多任命了一名特别顾问进行初步调查。该顾问建议不要进行正式调查，理由是担心高度机密的情报会被公开。这名顾问还说，没有迹象表明中国试图确保自由党在2021年大选中获胜；特鲁多称大选结果代表了加拿大人的意愿。

但在受到其他议员的施压后，自由党政府表示，目前正在与反对党就成立一个可能由法官领导的委员会进行谈判，该委员会可以传唤证人，就中国政府可能如何对加拿大华裔选民施加影响作证。

对中国政府干预选举的担忧至少从2021年大选前就开始发酵。前保守党议员赵锦荣(Kenny Chiu)曾在温哥华郊区里士满挨家挨户拉选票，当讲中文的人打开家门时，他被那种愤怒的反应吓了一跳。他表示，有些人说他是叛徒。赵锦荣的支持者后来给他发送了在微信上流传的一些信息，该信息暗示赵锦荣憎恨中国，他才明白那些选民为何会如此愤怒。

其中一条关于赵锦荣的消息称，“华裔要注意了”，该消息提到了这名议员推动设立一种外国代理人登记制度，该制度与澳大利亚2018年通过的和美国自1938年以来实行的相关制度类似，要求游说者申报与外国的关联。另一篇在微信上传播的《加拿大商报》(Today Commercial News)的中文报道称，赵锦荣推动的外国代理人登记制度将“打压华人社区”。《加拿大商报》是一家中加出版机构，在加拿大出版《人民日报》(海外版)。

加拿大前议员赵锦荣说，他竞选连任失败的部分原因是中国主导的干扰，其中一些干扰是通过北京方面运营的即时通讯服务微信传播的。

时任里士满选区议员的赵锦荣最终败选，他深信中国政府主导的干预活动与他的败选不无关系。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%B5%E5%A4%B4%E5%B9%B2%E9%A2%84%E5%A4%A7%E9%80%89%E7%9A%84%E6%8C%87%E6%8E%A7-9f0b8542

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